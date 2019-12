Bijec Procházka se chystal pět dní jen ve tmě: Co prožíval v izolaci? | iSport.cz

Jiří "Denisa" Procházka přichází na natáčení pořadu Fight! do redakce deníku Sport • Michal Beránek (deník Sport)

Jiří "Denisa" Procházka při příjezdu do vydavatelství Czech News Center • Michal Beránek (deník Sport)

Veterán UFC i dopingový hříšník. A taky budoucí soupeř Jiřího Procházky - to je C.B. Dollaway • Instagram C.B. Dollawaye

Poslední den roku bude většina lidí trávit v klidu s rodinou či přáteli. Jiří Procházka ale ne, ten oslaví silvestrovský večer se svým soupeřem Američanem C. B. Dollawayem v ringu. Dojde k tomu v japonském městě Saitama na turnaji Rizin 20. V rámci přípravy na titulový zápas se sedmadvacetiletý bojovník z Moravy dokonce ponořil na pět dnů do úplné tmy. „Úžasná zkušenost. Jste tam zavření jen vy a váš svět,“ pochvaluje si šampion.

Tma a naprostý klid. Příjemná představa, ale už možná ne tolik, když jde rovnou o několik dní. Jiří „Denisa“ Procházka má za sebou takových dnů pět. Zavřel se totiž do maringotky upravené tak, aby byla uvnitř absolutní tma. Jedná se prý o perfektní psychickou očistu. A proč chtěl český samuraj „čas v temnotě“ zažít? Aby tříbil své zápasnické schopnosti.

„Beru to jako součást soustředění se na souboj, další formu tréninku. Chci se na zápas správně nastavit a posunout se jak v boji, tak v životě,“ vysvětlil, jak to chodí v tmaleci.cz. „Člověk je celou dobu ve tmě. Má tam ale sprchu, nosí mu pravidelně jídlo. Ale jinak je jen sám se sebou.“

Procházka je známý tím, že cestu bojovníka bere mimořádně vážně. Jeden úder je schopen trénovat nespočetněkrát za sebou několik hodin v kuse. Věří totiž tomu, co říkal už legendární hrdina bojových sportů Bruce Lee: „Nebojím se člověka, který trénoval 10 000 kopů, ale bojím se člověka, který trénoval jeden kop 10 000krát.“

Bijec z Hostěradic zkrátka nechce nic podcenit. Proto nyní zkusil i „léčbu tmou“. A byl to prý neskutečně silný zážitek.

„Úžasná zkušenost. Jste tam zavření jen vy a váš svět. A ten je potřeba totálně rozbít… Potřeboval jsem obnovit svou víru v to, že už dávno vím vše důležité,“ komentoval Procházka. „Chtěl jsem se zase dobrat k nejčistějšímu jádru sebe samého, z toho se potom dá vycházet a tvořit ty nejlepší věci v životě. Jsem rád, že jsem tuhle věc podnikl, byla to jedna z výzev na mé cestě.“

Posadil se a řekl si: Co teď?

Nástup do tmy českému samurajovi nijak zvláštní nepřipadal, na místo přijel večer, a tak šel hned spát. „A najednou se probudíte do úplné tmy… Posadil jsem se a říkal si: Tak co teď?“ popsal první překvapení, které ho průběhem nevšedního zážitku potkalo.

Zvláštní byla prý i ztráta pojmu o čase. „To je pro člověka těžké, je třeba víc žít přítomným okamžikem, vypnout mysl, nepřemýšlet nad tím, jestli je to správně, jak se cítím a podobně. Tady a teď, a všechno je skvělý!“

Na místě byl naprosto odstřižený od okolního světa, žádné sdělovací prostředky ani mobil. Jen stoprocentní klid. Skvěle si prý při tom ujasnil životní priority. A opravdu mu to pomohlo i s ohledem na následující zápas s C. B. Dollawayem.

„To co jsem si z toho odnesl do života, jsou věci hodně osobní. Ale vím proč, vím co a jak. Teď už zbývá jen čin. Věci jako meditace jsou třeba, ale teď chci jít a konat. Bojovat!“

Kam zamíří dál?

V duelu s americkým ranařem je Čech sázkovými kancelářemi považován za jasného favorita. Jestliže se odhady bookmakerů naplní a Procházka titul šampiona organizace Rizin obhájí, bude otázkou, kam povedou jeho další kroky. S japonskou stájí mu totiž končí smlouva.

„Důležité bude, jak se dohodneme s Rizinem a Bellatorem, ti budou mít hlavní slovo,“ zmínil Procházka jména dvou spolupracujících organizací. „My se budeme snažit cílit na tu nejvyšší ligu. A uvidíme, jak to vše dopadne.“

Svými výkony sedmadvacetiletý zápasník už několikrát dokázal, že do nejslavnější organizace, tedy americké UFC, rozhodně patří. Na jeho kvality má určitě mimořádný vliv i právě atypický přístup k tréninkům a přípravě. Postupem času se ale jeho způsoby mění, zjistil totiž, že je třeba žít víc i běžným životem.

„Dostávám stále víc nadhled a beru vše s větší lehkostí. Čas boje už není čas zahleděnosti směrem k zápasu. Už se při tom dokážu věnovat běžnému životu s chutí, což je ohromně osvobozující,“ uvědomil si bojovník. „Už se nemusím držet jen jedné věci, být u toho uvázaný jako pes. Jsem díky tomu svobodnější a ne tak vystresovaný. Dokážu zápas vnímat s mnohem větší lehkostí.“

I proto si Procházka nenechá kazit vánoční období myšlenkami na boj. Dokonce si i dopřeje sváteční pochoutky, ale v omezeném množství. A 26. prosince odletí do Japonska, aby 31. obhájil trůn krále polotěžké váhy Rizinu.