Procházka jde obhajovat titul, v Rizinu se střetne s hříšníkem z UFC | iSport.cz

„Soupeř je kvalitní. Sice nejsem moc rád, že přestoupil z jiné organizace a rovnou jde o titul, ale je to kvalitní člověk a pro mě dobrý soupeř,“ uvedl Procházka na tiskové konferenci.

Šestatřicetiletý Dolloway přišel do Rizinu ze slavné UFC, ve které má na kontě 20 zápasů. Momentálně ale v elitní organizaci nemůže zápasit, neboť má dvouletý distanc za doping. Na Rizin se jeho trest nevztahuje.

„Není to můj problém. Mám aspoň šanci ukázat, že zakázané látky nejsou všechno a že mě nedokážou zastavit,“ řekl Procházka. „Cítím se výborně. Strategii mám nastavenou. Vím, co chci v zápase dělat, a to chci do puntíku splnit,“ doplnil sebevědomě.

Český šampion prohrál naposledy v roce 2015, kdy nestačil na Muhammeda Lawala. Letos Američanovi porážku vrátil. Celkově má na kontě už 25 výher a tři porážky. „Budu to mít ve svých rukou. Musím kontrolovat jeho výpady, a protože je dobrý wrestler, tak zametat všechno do stran a prosazovat si tam své techniky,“ nastínil Procházka taktiku.