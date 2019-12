Procházku čeká boj na silvestra. Chci nejlepší soupeře, vzhlíží do budoucna | iSport.cz

Významná bitva je tu. Jiřímu Procházkovi totiž soubojem s Američanem C.B. Dollawayem skončí smlouva s japonskou organizací Rizin, v níž doposud prošel jedenácti střety a stal se šampionem polotěžké divize. Sedmadvacetiletý bojovník ale přiznává, že by rád zamířil za většími výzvami. „Beru to tak, že mi dávají soupeře, jaké v dané chvíli mohou. Já bych se ale chtěl utkávat v té nejlepší lize s těmi nejlepšími,“ říká český samuraj.

Do důležitého souboje zbývaly už jen hodiny. Jiří Procházka měl přesto v hlase klid, jakoby o nic nešlo a s vděkem mluvil o mimořádném zájmu japonských fanoušků. Je ale možné, že v zemi vycházejícího slunce bude zápasit naposledy. To se ale rozhodne po duelu. Teď je čas boje, jak říkává gladiátor z Moravy. A nikdy nezapomene dodat: Vítězství!

Setkal jste se už při vážení se soupeřem tváří v tvář, jak na vás zapůsobil?

„Působil na mě vyrovnaným dojmem, s takovým klidným sebevědomím, tak jak to má u zápasníka být. Několikrát jsme se potkali na hotelu i venku, vždy jsme na sebe pokynuli hlavou a vyjádřili si vzájemný respekt. Ale v ringu půjdu jasně za vítězstvím.“

Je něco, na co jste se v přípravě soustředil s ohledem na C.B. Dollawaye?

„Soustředil jsem se na kombinace, které používá nejčastěji, na jeho údery, kopy. Hlavně jsem studoval i své mezery, které by na mně mohl vypozorovat, protože mě určitě studoval pořádně. A připravoval jsem se i na to, že bude chtít převést boj na zem, čemuž se moc nebráním, ale všechno ve své roli. Takže jestliže chce na zem, tak ano, ale já budu nahoře v dobíjecí pozici.“

Jak ho coby zápasníka hodnotíte?

„Jsem rád, že jde o technicky zdatného soupeře. Je opravdu dobrý jak na zemi, tak v postoji. Vypadá jako důstojný protivník, který umí ohrozit, a hlavně je velmi zkušený. V Rizinu ale nemá vůbec žádnou historii, a hned jde zápasit o titul.“

JIŘÍ PROCHÁZKA x C.B. DOLLAWAY 14. října 1992 (27 let), Hostěradice narozen 10. srpna 1983 (36 let), Tempe (USA) 193 cm/93 kg výška/váha 188 cm/93 kg Jeetsam Gym Brno tým Power MMA Team 25:3 bilance 17:9

Už jste s Rizinem nějak řešili, že touto bitvou končí vaše smlouva? A projevili zájem o pokračování?

„Lehce jsme se o tom bavili. Zazněly nějaké nástřely možností, ale hlavní jednání bude záležet na tom, jak dopadne zápas. A potom se můžeme bavit dál. Takže po souboji proběhnou veškerá jednání ohledně dalších možností.“

Zatím tedy nic konkrétního?

„Rizin nám nabídl různé možnosti pokračování a měl by zájem. Jde ale o to, jaké soupeře mi budou schopni dál nabízet, rád bych totiž čelil opravdovým výzvám. Nicméně zatím se k tomu nechci blíže vyjadřovat. Po zápase se můžeme bavit víc.“

Často se ozývají názory, že vám Rizin nedodává kvalitní zápasníky, hlavně s ohledem na jejich věk, většinou už mají nejlepší éru za sebou. Jak to vidíte vy?

„Je to tak. Ono však mimo UFC tolik kvalitních zápasníků není. Nebo jsou, ale nejsou to moc známá jména. Beru to tak, že mi dávají soupeře, jaké v dané chvíli mohou. Já bych se ale chtěl utkávat v té nejlepší lize s těmi nejlepšími.“

Jaké bylo přijetí ze strany japonských fanoušků?

„Tentokrát, musím říct, bylo snad největší. Dostavilo se spousty fanoušků i kvůli Bellator večeru (japonská organizace Rizin začala spolupracovat s americkou ligou Bellator). Takže tu bylo ohromně moc lidí i z jiných zemí než z Japonska. Bylo hodně focení i podepisování, velmi příjemné zpestření, jako vždy. Je potřeba být fanouškům k dispozici, i když jich je tolik, všem věnuji rád čas, a až pak jdu třeba na jídlo.“

Tentokrát nebudete galavečer uzavírat. Znamená to pro vás něco?

„Neznamená to pro mě nic. Jen možná to, že nebudu moct tak dlouho odpočívat před zápasem, jak jsem zvyklý. Ale jsem už teď odpočinutý. Nabereme síly a jdeme do toho, alespoň to bude rychle za námi. A dobře odvedená práce.“

Jak vlastně oslavíte Nový rok? Společně s Japonci, nebo vás pak čeká nějaká dodatečná oslava v České republice, abyste si připil s přáteli?

„Nový rok budu slavit určitě tady. A doma věřím a doufám mě pak čeká hlavně oslava výhry. Ale to budeme řešit až po vítězné bitvě. Ale Silvestr nás asi zastihne, jako tomu bylo v minulosti, v autobuse na zpáteční cestě na hotel.“