Mohl jsem být v UFC, ale dostal jsem lepší nabídku, prozradil Végh | iSport.cz

Slovenský MMA bojovník Attila Végh mohl udělat kariéru ve slavné UFC. Stejně jako Karlos Vémola, kterého loni v listopadu slavně porazil . Nakonec ale bijec pod křídly slavné značky neskončil. Proč? Roli v tom hrála nabídka, která se v té chvíli jevila ještě lépe. „Tehdy jsem do UFC nešel, ale dnes bych se rozhodl jinak,“ prozradil Végh, který se nyní těší na svou zářijovou show v Brně pod názvem Noc s legendou.

Karlos Vémola, Viktor Pešta, Lucie Pudilová, David Dvořák. Tato čtveřice MMA bojovníků zažila alespoň jednu bitvu ve slavné UFC. Před několika roky se k nim jako první Slovák v historii mohl přiřadit i Attila Végh.

„Ano, opravdu jsem nabídku od UFC dostal. Bylo to po mém konci v Bellatoru,“ zavzpomínal Végh na šest let starý příběh. Slovenský bijec tehdy v Bellatoru, jiné americké MMA organizaci, odzápasil šest duelů se skóre 5 výher a jediná porážka, navíc získal i pás pro šampiona. I proto ho konkurence začala lákat do svých řad.

Proč to tedy nakonec nedopadlo? „Protože jsem dostal současně laso od polské KSW. Nabídli mi mnohem lepší podmínky, tak jsem se nakonec rozhodl pro ně. Více detailů k tomu řeknu na mé show Noc s legendou, která se uskuteční v Brně,“ upozornil sympatický bojovník s přezdívkou Pumukli.

Tehdy svého rozhodnutí nelitoval. Jak by se ale rozhodoval dnes? „UFC je vysněným cílem každého bojovníka. Tehdy jsem do UFC nešel, ale dnes už bych šel. Jsem však realista a vím, že to není moc pravděpodobné. A tak bych si raději přál, aby si UFC přišlo pro mého svěřence Lajoše Kleina,“ říká Végh.

Podle něj se organizace UFC za poslední dobu hodně změnila a rozrostla se. „Když jsem byl tehdy v Americe v Bellatoru, tak UFC fungovala jen na území Spojených států. Až později expandovala do Evropy a otevřela se tím dalším bojovníkům. Šampioni z Anglie, Chorvatska, Slovinska, Švédska nebo Polska mají dnes mnohem větší šanci ukázat se mezi elitou,“ vysvětlil bývalý světový šampion Bellatoru.

Karlosovi nabídnu čaj, ani nemusí klepat, smál se Végh na předpremiéře svého filmu

Víc než k UFC tak nyní Attila Végh upíná své myšlenky ke své show, která se uskuteční v Brně. V rámci večera Noc s legendou se tam 12. září po dlouhé době opět setká se svými fanoušky. „Moc se na ně těším. Kvůli karanténě a koronavirové krizi se mi už po nich stýskalo. Za jejich zájem jsem vděčný. Naše show teď bude zase trochu jiná. Budeme se bavit hodně i o UFC. A to nejen proto, že jsem v ní mohl sám být, ale i kvůli mému hostovi.“

Tím nebude nikdo jiný než Jiří „Denisa“ Procházka, kterého čeká vstup do UFC už 11. července při zápase na ostrově. Vstupenky na Noc s legendou můžete získat již nyní na serveru Ticketstream » Kapacita sálu je omezená pouze na 500 diváků.