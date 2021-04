Český útok na BěloRUSKO! Martínek jde na „srdcaře“, Rajnoch proti legendě

Ruská organizace, galavečer v běloruském Minsku a dva čeští zástupci. Na turnaji ACA 122 se 23. dubna představí bývalý šampion Oktagonu Michal Martínek a jediný Čech, kterému se podařilo právě v asociaci ACA zvítězit, Vítězslav Rajnoch. Ten dokonce nastoupí do hlavního předzápasu. „Něco podobného jsem zažil v Čečensku, kde jsem taky šel jako hlavní předzápas proti domácímu borci před vyprodanou halou. Mám to rád,“ těší se šestadvacetiletý bojovník.

Mezi českými diváky nehraje prim, přestože úroveň má vysokou. Řeč je o ruské organizaci ACA (Absolute Championship Achmat), co do kvality zápasníků nejlepší evropské lize. Důkazem toho můžou být neúspěchy tuzemských jedniček svých vah Tomáše Deáka a Michala Martínka v debutových soubojích pod ACA. Druhý jmenovaný bude mít šanci na reparát 23. dubna proti Litevci Tomasovi Pakutinskasovi. „Je to srdcař, ze začátku kariéry to měl snad 1-9, a pak to otočil. Teď za poslední roky to má 6-1 a celkové skóre 19-13,“ hodnotí Martínek soupeře.

„Je výbušný a silový. Očekáváme tvrdý zápas. Ze soupeřů si moc hlavu nedělám. Pro mě je příjemné, že je vysoký jako já a má podstatně menší rozpětí paží.“

Soubojem s Pakutinskasem se pokusí prolomit prokletí, kdy se mu ještě nepodařilo zvítězit mimo území České republiky nebo Slovenska. V červenci 2019 prohrál v Las Vegas s Rodrigem Nascimentem Ferreirou, když se pokoušel přes pořad Dana White’s Tuesday Night Contender Series probojovat do UFC a loni v listopadu padl proti Danielu Jamesovi v polské Lodži.

„Takhle se nad tím nedá přemýšlet. Mám iks zápasů doma a pár venku, kdyby to měl každý zabalit po nějaký prohře, tak by nezápasil téměř nikdo,“ nedělá si Martínek těžkou hlavu z porážek. „Důležitá je realizace cílů. Čím vícekrát tomu bude člověk čelit, tím dřív se adaptuje a překoná to.“

Na akci v běloruském Minsku se ale mnohem víc očí upře na Vítězslava Rajnocha. Ten totiž svou premiéru proti Christianu Draxlerovi zvládl a vysloužil si rovnou střet s domácí legendou Artemem Damkovským. Souboj zaujme pozici „předkrmu“ před hlavním chodem, půjde o předzápas večera.

Damkovský působil dlouhá léta v uznávané organizaci M-1, kde se stal dokonce šampionem. Celkově má na kontě 36 zápasů, tedy třikrát víc než Rajnoch, který se pyšní bilancí devíti vítězství a tří porážek. Pro Čecha se bude jednat o největší zápas kariéry. „Něco podobného jsem zažil v Čečensku, kde jsem taky šel jako hlavní předzápas proti domácímu borci před vyprodanou halou. Mám to rád,“ nenechává se ale rodák z Janovic důležitostí situace ovlivnit. „Až vyhraju, tak si myslím, že mi ACA nabídne další těžké souboje.“

Připravit se na střety evropské extratřídy v době, kdy se v České republice nedá pořádně trénovat, představuje první obtížný úkol. „Situace je už hodně frustrující, 2x denně přejíždím do jiného okresu na trénink přes policejní hlídky,“ stěžuje si Rajnoch. Nakonec ale na trénincích ve stísněné garáži nachází i pozitivum. „To, že se připravuju v malém prostoru, mě nutí být víc v pohybu. Snad i v kleci pohyb oproti předešlým zápasům zlepším.“

Pro Martínka jsou podmínky přívětivější, už je totiž oficiálně veden jako profesionální zápasník MMA. „Tím, že to mám jako živnost oficiálně, nemám úplně problém trénovat i v této době. Jen se to prodraží. Děláme si pravidelně antigenní testy, ať se nenakazíme.“

Rozdíl mezi přípravou bijců, kteří jsou schopni vyžít mimo výplat za duely pouze ze sponzorských příspěvků a těch, co musí mimo to také pracovat, je enormní. I to je důvod, proč občas uvažují nad koncem kariéry. „Stíhat pracovat a připravovat se na takové úrovni dává zabrat,“ říká Rajnoch. „Pokud mi skončí smlouva v ACA, musel bych dostat zajímavou nabídku, aby mě to přesvědčilo k přípravě. Nechci zápasit za každou cenu do čtyřiceti za pár korun, navíc už mám za sebou i pár operací.“

VÍTĚZSLAV RAJNOCH Narozen: 23. června 1994 (26 let) v Janovicích Výška/váha: 183 cm/70 kg Profesionální bilance: 9:3 Tým: Jayman MMA Fighting Systems Největší úspěch: jediný Čech, který dokázal zvítězit na turnaji ACA

MICHAL MARTÍNEK Narozen: 19. dubna 1990 (30 let) v Praze Výška/váha: 188 cm/105 kg Profesionální bilance: 8:2 Tým: Reinders MMA Největší úspěch: jediný šampion těžké váhy Oktagon MMA