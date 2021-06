Kincl jde na polského ranaře v KSW. Výhra mi dá šanci na titul, věří

První těžká část splněna. „Je to tam! 77,4,“ radoval se po oficiálním vážení Patrik Kincl. Na turnaji KSW 61 v polském Gdaňsku se totiž představí ve veltrové divizi v souboji s tamním ranařem Tomaszem Romanowskim. V této váze přitom naposledy zápasil v roce 2017. Duel se uskuteční před více než šesti tisíci fanoušky, kteří budou fandit soupeři. „Mým cílem bude je přetáhnout na svou stranu tím, jaký budu předvádět výkon,“ má v plánu český bijec.

V minulosti bojoval Patrik Kincl v zahraničí už mnohokrát. Být jednou z hvězd na akcích polského gigantu ale považuje za milník v kariéře. „KSW sleduju od svých začátků. Je to naprostá evropská špička, jsem rád, že tady můžu zápasit. A výhra by pro mě znamenala šanci jít do boje o titul,“ prozradil jednatřicetiletý gladiátor z Hradce Králové.

PATRIK KINCL Narozen: 21. července 1989 (31 let) v Hradci Králové

Výška/váha: 180 cm/77 kg

Profesionální bilance: 23-9

Tým: All Sports Academy

Zajímavost: 59. místo na světě ve střední divizi podle uznávaného portálu fightmatrix.com

Protivníkem na turnaji KSW 61 mu bude polský tvrďák Tomasz Romanowski, který má velmi razantní styl boje. Za svou kariéru nasbíral 13 výher, sedm proher. To český válečník má na kontě 23 triumfů a devět porážek, zkušenosti tak mluví jednoznačně ve prospěch Kincla. Navíc příprava na duel probíhala bez větších komplikací.

„Zranění? Nic strašného, jen drobné věci, o kterých už ani nevím. Nicméně komplikace byly v tom, že jsme dělali turnaj MMAsters League, pak jsem byl s Davidem Dvořákem v Americe (turnaj UFC), takže jsem chvíli po návratu bojoval s jet lagem. Ale to už je teď pryč a cítím se opravdu dobře,“ pochvaloval si zápasník.

Sparing s Peňázem

Kincl rád jezdí v rámci přípravy i do zahraničí, což tentokrát bylo prakticky nemožné.

„Kluci u nás v All Sports Academy mi simulovali opačný střeh. I když pro ně není přirozený, tak to zvládli suprově. A s pár leváky jsem se setkal. Dušan Macák, který bude v mém rohu, mi připravil takový sparingový den, takže jsem si to mohl dobře osahat. Potkal jsem se i s Matějem Peňázem, což pro mě byla zase výzva.“ Krom Macáka tvoří Kinclův tým ještě Radek Sachr a Daniel Bakeš.

TOMASZ ROMANOWSKI Narozen: 22. února 1989 (32 let) ve Stargardu

Výška/váha: 178 cm/77 kg

Profesionální bilance: 13-7

Tým: Berserkers Team

Zajímavost: Od roku 2018 táhne šňůru osmi vítězství v řadě

Český bojovník se v polské lize uvedl parádním debutem s Tomaszem Drwalem, díky čemuž oslovil i tamní fanoušky MMA. „Na sociálních sítích mě dost označují. Nicméně jdu s jejich borcem, takže si myslím, že ze začátku budou fandit jemu. Ale vím, jací polští fanoušci v tomhle směru jsou. Daleko radši ocení dobrý zápas. Takže mým cílem bude je přetáhnout na svou stranu tím, jaký budu předvádět výkon,“ prozradil Kincl.

Na turnaj v Gdaňsku za Kinclem vyrazili i někteří čeští fanoušci. „Jsem za to vděčný, protože jsem si tu cestu projel, a sám bych si takový výlet docela promyslel… Takže respekt, jsem za to vděčnej a budu se snažit, aby té cesty nelitovali. Aby, až budou z Polska odjíždět, byli nabití celou cestu zpátky domů,“ slíbil bijec.

Rodinné povinosti

Na zápasy Kincla většinou doprovázela vždy i manželka Pavla. Tentokrát ale na místě nebude, protože se musí starat o desetiměsíční dcerku. „Nemyslím si, že vydrží u televize, protože malá vstává poměrně brzo. A já jsem si to párkrát vyzkoušel a té energie tam fakt není na rozdávání. Nejde moc ponocovat, vstává se a jede se do plnejch. Takže si myslím, že manželka koukat nebude,“ vysvětlil český reprezentant.

„Ona celkově nekouká, když je sama doma. Je to z pověrčivosti. Říká, že mi věří, ale kdyby to sledovala, tak to prý nosí smůlu. Věří na tohle, náhody, štěstí, smůlu a na duchy. Je docela zajímavý, že přitom nevěří na UFO,“ smál se.

Kinclově dcerce je právě deset měsíců. A jestli má jednatřicetiletý bojovník pocit, že ho otcovství změnilo? „Jo, už ten pocit mám. Neměl jsem ho po porodu, nevěřil jsem moc lidem, co o změně psali. Protože pro mě se porodem nic nezměnilo. Ale teď se víc těším domů. Hůř se mi odjíždí a líp vrací. A těším se na to, až ji budu brát s sebou do tělocvičny a budu ji učit chvaty a hmaty.“

Zápasnici by přitom z dcery úplně mít nechtěl, ale komplexní sportovkyni ano, proto ji hodlá MMA učit.