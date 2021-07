Útok na zraněného Vémolu! Zkrvavený podivín vyděsil těhotnou Lelu

Turnaj Oktagon 26 na pražské Štvanici byl opět skvělým zážitkem pro tisíce fanoušků MMA. Parádní večer jen trochu narušil provokatér, který byl příčinou rychlé potyčky hned v první řadě u klece Oktagonu. Provokoval totiž Karlose Vémolu, který byl tentokrát v roli diváka. Divný člověk se zakrvácenými kalhotami českého Terminátora šťouchl pěstí do tváře. Populární bojovník jej ale ignoroval. Stejně tak, když se situace opakovala. To už ale provokace zvedla ze židle zápasníka těžké váhy Alexandera Cvernu a ten „útočníka“ zpacifikoval.

Podivín, dost možná člověk na drogách. Tak mluví svědci scénky, která se odehrála na posledním turnaji organizace Oktagon na pražské Štvanici. Nejprve ale zvláštní chlapík provokoval Karlose Vémolu.

Český Terminátor byl na turnaji coby divák v první řadě. Původně měl být přitom aktérem hlavního souboje, ale kvůli operaci ruky nastoupit do duelu nakonec nemohl. Seděl tak vedle své partnerky Lely Ceterové s ovázanou paží, navíc připojený na přístroj pro podtlakovou léčbu rány.

Najednou šel kolem něj divný muž v tmavém tričku se zakrvácenými džínsy a troufale jej šťouchl do brady.

„Seděl jsem, prošel nějaký feťák a dal mi jakoby pohlavek. Trefil mě přes pusu. Jen lehce a já ho ignoroval a nechal jsem ho projít. Mně je tohle jedno,“ popisuje incident Vémola.

Dotyčný pak drze napochodoval do klece, kde měl právě řeč Ondřej Novotný, moderátor galavečera. Pavol Neruda, slovenský promotér, si ale nezvaného hosta všiml, prohodil s ním pár slov a nechal ho ochrankou vyvést.

Záznam potyčky u klece na turnaji Oktagon 26 na pražské Štvanici

Provokatér cestou z oktagonu opět šťouchl do Vémoly. „Šel zpátky a udělal to znovu, zas mě trefil. A já ho opět ignoroval,“ vysvětluje bijec, který léta varuje lidi před rvačkami na ulici. Podobné bitky jsou podle něj předem prohrané. Nejen, že útočník může mít zbraň, ale také se člověk může dostat do velkých problémů kvůli tomu, že agresorovi sám ublíží. Podobné situace proto řeší Terminátor s chladnou hlavou.

Opakovaná provokace ale nenechala klidným Vémolova kamaráda a kolegu Alexandera Cvernu, který se zvedl a do muže několikrát strčil.

„Jenže Lela se v tu chvíli lekla, najednou se tam s ním Alex začal strkat,“ říká Terminátor. „Pak mi Alex říkal ‚Ty si tohle necháš líbit?‘ Odpověděl jsem mu, že jsem přesně věděl, že to tak dopadne. On mě prostě cvrknul, nebolelo to, jen nějaký idiot, tak jsem se na něj podíval a nechal ho jít. Taky jsem mohl vstát a toho feťáka tou jednou rukou, kterou teď mám, praštit. Ale věděl jsem, že to takhle dopadne. Lela se lekla, málem spadla, bála se,“ popisuje bijec, proč zůstával v klidu. Cverna ale jeho jednání nerozuměl. „‚Ty vole, tak on tě trefí do tváře, jednou, podruhé a ty ho necháš?‘ ptal se mě pořád Alex. Zopakoval jsem, že nechám, protože jsem opravdu věděl, jak to dopadne. Strkanice, problémy, rvačky…“

Situaci nakonec vyřešila ochranka, která podivína rychle vyprovodila z arény.

„No jo no. Sice si to jakoby zasloužil, ale někdy je lepší takovým věcem předejít. Říkal jsem Cvernovi, že kdyby ho nechal projít, cvrknul mě podruhé, bylo jednoduší jít za vyhazovačem a říct, že nás se*e a aby ho vyvedli. Bez toho, že by se to tam vše porvalo a skoro popadalo na Lelu. Ale to je jedno, alespoň se mě kluci zastali,“ říká s pousmáním bojovník, který v kleci soupeře nešetří, ale do zbytečných bitek se nepouští.

