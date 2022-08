Co jste z Vémolovy veselky neviděli: Kasička plná eur pro novomanžele

Karlos Vémola uspořádal veselku v Občanské plovárně na břehu Vltavy. A nebyl by to on, kdyby se jednalo o běžnou svatbu. Kromě velké show a odhalení, že už je český Terminátor s Lelou Ceterovou nějakou dobu oddán, byla na hostině řeč o truhle, do které hosté naházeli tolik peněz, že svatební cesta bude možná znamenat dvojitou pouť kolem světa. Pravdou je, že už jeden z darů obnášel pořádný balík. Jak lze vidět ve videu se známým bavičem Michalem Kavalčíkem, který byl moderátorem celé akce.