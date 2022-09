Restart GCF: Vítěz hlavního zápasu „vyrostl“ z diváka. A kolik turnaj stál?

Oliver Urbánek vs Matyáš Pasálek • Daniel Sýkora/GCF

Andreas Dik vs Václav Žemla • Daniel Sýkora/GCF

Andreas Dik vs Václav Žemla • Daniel Sýkora/GCF

Marton Jerger vs Jindřich Ungr • Daniel Sýkora/GCF

Marton Jerger vs Jindřich Ungr • Daniel Sýkora/GCF

Nejstarší značka mezi českými MMA organizacemi prožívá novou éru. A včera večer se konal první turnaj pod vedením nových majitelů GCF. „Když to skončilo, tak se do mě vlil neuvěřitelný pocit euforie,“ řekl po akci známý youtuber Vladimír Kadlec, který si poprvé vyzkoušel naplno roli promotéra. A jak akci vnímali diváci a samotní zápasníci? Drobné chyby byly, ale snaha se cení. „Bylo vidět, že na tom nešetřili a myslí to vážně,“ uvedl například rozhodčí Jan Voborník.

První profi zápas a hned na konci celého galavečera. Tento zážitek má za sebou vítěz hlavního duelu na turnaji GCF 65 Jakub Šindelář, který porazil lotyšského soupeře Mantase Selvenise.

„Nervózní jsem vůbec nebyl. Čekal jsem, kdy to přijde, ale dostavila se jen ta zdravá nervozita. Jinak jsem z toho měl ohromnou radost. Mně vyloženě sedí být v hlavním zápase a mít tu pozornost,“ pochvaloval si Šindelář, který porazil Lotyše už během prvních dvou minut a byl tak jen trochu zklamaný, že neměl těžšího protivníka. „Zápas byl bohužel krátkej. Já trénoval fakt tvrdě, cítil jsem se připravenej i na bitku na tři kola.“

Vítězství na turnaji GCF je pro bývalého fotbalistu parádní pointou jeho dosavadní zápasnické kariéry, dříve na akce této značky totiž chodil jako fanoušek. „Mně GCF vlastně přivedlo k MMA. Protože tenkrát před lety, když to tady začínalo, jsem sem chodil jako divák a díky tomu jsem vlastně začal dělat tenhle sport.“

Nově a vážně

Sobotní turnaj staronové organizace se neobešel bez komplikací, ale přesto po skončení zaznívalo hodně chvály.

„Bylo znát, že to myslí vážně a chtějí budovat svou značku. To se vždycky pozná podle toho, že nejsou skoupí na korunu, co se týče vybavení a zázemí pro zápasníky. Opravdu o ně bylo perfektně postaráno jako o profesionální sportovce, což bylo znát i na detailech“ hodnotil práci pořadatelů turnaje zkušený rozhodčí Jan Voborník, známý v posledních letech především z akcí organizace Oktagon MMA. „Amatérská karta byla maximálně vyšperkovaná. Bylo tu možné vidět hlavní talenty, největší želízka v ohni pro mistrovství Evropy. První půlka večera se skládala z amatérských duelů a byla neskutečná. Možná kvůli tomu i malinko zanikla druhá půlka složená z profi zápasů, protože ty se tak nepovedly.“

Pro Voborníka je GCF, jak říká, srdcová záležitost. „Byla to první organizace, kterou jsem měl možnost pískat. A když se podíváte, kdo dneska jezdí po světě, kdo nám dělá výsledky, tak to jsou všechno lidi, kteří prošli GCF, respektive začínali sbírat své zápasové zkušenost na galavečerech téhle značky,“ dodal rozhodčí.

Premiéra promotéra

V roli hlavního muže organizace se poprvé představil i Vladimír Kadlec, alias youtuber Vlaďa Videos. Nejen, že turnaj zahájil a ukončil, navíc dělal i pozápasové rozhovory s vítězi.

„Perfektní! Fakt jsem nadšenej. Samozřejmě nějaký chyby byly. Ale když to skončilo, tak se do mě vlil neuvěřitelný pocit euforie,“ pochvaloval si nový zážitek Kadlec. A jaké bylo povídat si s bojovníky těsně po duelu? „Je to těžký. Moc se s nima nedá komunikovat, protože vlastně nevnímají. Po takovém adrenalinu je opravdu obtížný dostat z nich slovo.“

Až se prý jednou bude nový promotér ohlížet za turnajem s číslovkou 65, vždy se mu vybaví hlavně závěr akce. „Když mi dal moderátor slovo a řekl, ať to ukončím. Myslím, že to nebyla žádná trapárna. Skončilo to, lidi mi gratulovali, bylo to něco neskutečnýho.“

Milionový turnaj

První turnaj nového vedení GCF proběhl bez větších komplikací. Každopádně je co vylaďovat. Diváci si všímali určité nervozity a nedokonalostí. Například i zrychleného tempa galavečera, který trval jen tři hodiny. Běžně mají MMA turnaje jednou tak dlouhou stopáž. V tomto směru ale bylo třeba vyhovět programu Nova Sport 2, kde byl turnaj vysílán.

Mnoho připomínek pro zlepšení si zapisoval i Matěj Kretík, jeden z nových majitelů značky. Je však hlavně rád, že turnaj nedopadl jako průšvih.

„Bylo to fakt náročný. Myslel jsem si, že umím pořádat akce a už jsem jich dělal opravdu hodně. Ale živej přenos do televize Nova je trochu něco jinýho. Všechno musí být dopředu na sekundu naplánovaný,“ vysvětluje Kretík. A přiznává, že za poslední měsíc mnohokrát zapochyboval, jestli se měl do restartu GCF pouštět. „Tenhle týden jsem tři dny v kuse nespal.“

Teď po prvním, byť náročném, turnaji ale nelituje, že do projektu s názvem GCF šel.

„První nabídku jsem dostal loni v lednu. Dozvěděl jsem se, že Michal Hamršmíd (trenér a bývalý promotér) má hodně práce se svazem ČSMMA a GCF by tedy někomu přenechal.“ začalo hledání investorů a promotéra. Výsledkem je složení nových majitelů, jimiž jsou krom Kretíka a Kadlece ještě podnikatelé Josef Koukolíček a Radovan Hypš.

A kolik je uspořádání prvního turnaje stálo? „Bude to někde kolem jednoho a půl milionu, plus minus,“ prozradil Kretík. Další akce GCF s číslovkou 66 se uskuteční už 9. října v Olomouci.