Promotér Clashe: Slzný plyn v hale nehrozí, oznámíme dvě velké novinky

Hlavní postava ve filmu Vrchní, prchni! v jednu chvíli konstatuje: „Lidi chtějí zábavu, žádný velký umění. Prostě se chtěj bavit.“ A přesně v tomto duchu se odehrávají turnaje Clash of the Stars. Kvalitních sportovních výkonů nabízí pomálu, ale podivné zábavy víc než dost. Nejinak tomu bude i v případě dnešního čtvrtého galavečera v O2 Universum. „Ze sedmimetrového oktagonu bude během dvaceti minut klec strachu,“ upozorňuje například Tomáš Linh Le Sy, promotér organizace. Atmosféra by měla být lepší než na předešlých akcích a neměl by ji pokazit žádný narušitel, jako tomu bylo třeba na poslední velké tiskové konferenci, z níž všechny přítomné vyhnal slzný plyn.

Poprvé zavítáte se svou organizací do pražské haly O2 Universum. Co to pro diváky znamená?

„Hlavně to, že je to modernější a větší hala, než byla Královka. Ta byla fajn, užili jsme si to, ale i infrastruktura okolo, parkování a tak dále, nebylo ideální. To je v případě O2 Universa mnohem lepší. Je to navíc větší hala, takže tam bude o patnáct set diváků víc než minule, přitom atmosféra byla už na třetím galavečeru skvělá. Věřím, že teď to bude o to větší zážitek. Samozřejmě, že nás čeká i teď veliký led panel, máme víc světel, laserů, silnější hudební aparaturu. Vizuální a hudební stránka tak bude o to silnější a lepší.“

Bude bohatší i nějaký doprovodný program, show?

„Doprovodný program bude, máme připravené překvapení, které bude i přímo procházet přímo mezi diváky. Takže každý z fanoušků, kteří dorazí do haly, si budou moct udělat unikátní fotku. Zatím ještě s utajeným speciálním hostem… V podstatě se dvěma. V hale máme spidercam, tedy kameru, která prolétává po celé hale a zabírá diváky a veškerou atmosféru v hale z různých úhlů.“

Poprvé v Česku také představíte malou klec, v níž se odehraje poslední zápas večera, že?

„Ano. Po hlavním zápase mezi Kryštofem Novákem a Tomášem Chlupem dojde k přestavbě klece. Ze sedmimetrového (průměr) oktagonu bude během dvaceti minut klec strachu, jak jsme ji pojmenovali, která má tvar čtverce o velikosti 3x3 metry. A v ní se utkají těžkotonážníci Jarda Kotlár a Huhu. Od toho si slibujeme opravdu asi rychlý a tvrdý zápas, protože je tam opravdu minimum prostoru. Kluci půjdou do přestřelky od první sekundy a uvidíme, jako to padne a kdo vyleze z klece strachu jako vítěz.“

Na vaší poslední velké tiskové konferenci došlo k tomu, že někdo vypustil do prostoru v klubu Duplex slzný plyn. Nebyla to náhodou součást show?

„S tím nemáme naprosto nic společného. Zdá se, že to nejspíš udělal Aleš Bejr, protože tam měl ‚čirou náhodou‘ plynovou masku. Ale přímý důkaz zatím nemáme. Máme prostě nějaké náznaky a indicie, které nás vedou k němu, ale čekáme ještě na kamerové záznamy z Duplexu. Absolutně s tím nemáme nic společného. Nadýchali jsme se toho všichni a tohle už je prostě přes čáru.“

Takže platí, co jste říkal v prohlášení hned po konferenci, že když se prokáže, že byl viníkem Bejr, v organizaci konči?

„Ano, to platí. My jsme spolupráci s ním nyní pozastavili, dokud se to nevyjasní. On samozřejmě tvrdí, že to neudělal.“

A je nějak zajištěno, že se nemůže něco takového opakovat v hale O2 Universum?

„Za bezpečnost na hale je zodpovědná samotná arena, protože ona má na starosti ochranku, která kontroluje lidi u vstupů, takže si myslím, že by to mělo být v pohodě a že si nic podobného nikdo z diváků na místě nedovolí.“

Od jakých zápasů očekáváte nejlepší kvalitu?

„Nejvyšší sportovní kvalitu čekám od hlavního zápasu mezi Tomášem Chlupem a Kryštofem Novákem. Oba jsou sportovci, oba trénovali poctivě. A pak samozřejmě taky souboj mezi Davidem Karbašem a Erikem Víškem, což jsou mladé pušky. Oba poměrně zkušení na svůj věk. Erik je kickboxer a MMA fighter, David je boxer. Od toho si slibuju taky pěkný sportovní výkon.“

Budete odhalovat během večera nějaké novinky pro zbytek roku?

„Ano, rozhodně. Budeme mít minimálně dvě velké novinky. Ale nechci ani naznačovat, protože to budou opravdu pecky.“