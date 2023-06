Clash of the Stars v TV: kde sledovat hlavní zápas Datel vs. Dynamo živě?

Tisková konference před Clash of the Stars 5 opět překonala hranice podivnosti • Adam Király

Tisková konference před Clash of the Stars 5 opět překonala hranice podivnosti • Adam Király

Tisková konference před Clash of the Stars 5 opět překonala hranice podivnosti • Adam Király

Tisková konference před Clash of the Stars 5 opět překonala hranice podivnosti • Adam Király

Organizace Clash of the Stars je tu s dalším turnajem, který se pokusí hranice bizáru posunout na další úroveň. Vrcholem večera bude souboj o titul, ve kterém se představí youtubeři Marek „Datel“ Valášek a Tomáš „Dynamo“ Križan. Velmi sledovaný bude i zápas kickboxera Tadeáše Růžičky a jeho jmenovce Veselého. Kde sledovat turnaj Clash of the Stars 5 živě?