Fenomén Clash. Odborníci popsali, proč to funguje: show, násilí i scénář

Zápasy celebrit a influencerů lákají tisíce fanoušků. Sedmý galavečer Clash of the Stars vyprodal halu pro více než deset tisíc diváků. Zájmem o lístky, o živé přenosy i videa zvládla organizace zastínit Oktagon MMA, který pořádal turnaj ve stejný den. „Je to zábava pro novou, nastupující generaci. Lidi zkrátka přitahují netradiční příběhy,“ vysvětluje Roman Kovařík, bookmaker a sportovní expert Fortuny.

Nový hráč na trhu. Přestože mají galavečery Clash of the Stars do sportovních akcí daleko, úspěšně konkurují domácím MMA organizacím. Bizarní střety influencerů lákají tisíce příznivců a naplňují arény.

Další vlnu pozornosti přitáhla premiéra mediálního magnáta Jaromíra Soukupa v kleci, kde se postavil „Psychopatu“ Aleši Bejrovi. Není jisté, kam bude promotér Tomáš Le Sy schopen novou show posunout. Experti se však shodují, že Clash i nadále poroste.

Nová show přitahuje pozornost. A dokáže šokovat. Promotéři organizace proti sobě staví youtubery, pornoherečky či bývalé bojovníky a podporují mezi nimi rivalitu. Následně aktéry představují na tiskových konferencích, které se těší obrovské sledovanosti.

„Je to zábava pro novou, nastupující generaci. Pro Clash je specifická kombinace bizáru, emocí a mistrně vyprávěných příběhů. Lidi zkrátka přitahují netradiční příběhy,“ osvětluje popularitu Roman Kovařík, bookmaker a sportovní expert společnosti Fortuna.

Na hranici reality a fikce

Ti, co se v Clashi objevují, často absolvovali jen několik tréninků a nemají skoro žádné bojové dovednosti. Přesto do klece nastupují za velké podpory fanoušků a jejich zápasy se odehrávají v bouřlivější atmosféře, než kterou mají profesionální duely.

„Na mě to působí, jako kdyby se potkávala gladiátorská show s reality TV a dalšími žánry, u nichž víte, že se pohybujete na hranici reality, fikce a celebritního světa. Jedná se zkrátka o druh hlučné, davové zábavy, která hraje roli ve společnost už od starověku,“ myslí si doc. Jakub Macek, sociolog z Masarykovy Univerzity.

Bojovníci MMA jsou sami často přirovnáváni k válečníkům z římského kolosea. V uvozovkách gladiátorský střet postav, majících výrazně odlišnou váhu, výšku i fyzickou zdatnost, se však zdá pro veřejnost zábavnější.

„Clash je jednoduše atraktivní, protože propojuje aktéry z různých kontextů, kteří by se v běžných sportovních utkáních potkat nemohli,“ vysvětluje Macek. „Prvky, jakými jsou výrazné váhové nebo výškové rozdíly, se objevují i ve wrestlingu. V kleci se pak odehrávají věci, které jsou v uvozovkách šokující, protože jsou velmi předpokládatelné a celá ta sranda je pak ve zdánlivě nemyslitelném konfliktu.“

Clash of the Stars umí zaujmout. Organizace dokázala prorazit bublinu náctiletých fanoušků, když na poslední turnaj obsadila Jaromíra Soukupa, šéfa televize Barrandov. „Profesionálníma očima sleduji Clash s respektem. Oni znají svou cílovku a dokážou jí doručit, co hledá a potřebuje. Dobře pracují s trendem dnešní doby, kdy je sport pevně spojený se show,“ soudí Tomáš Janča, sportovní marketér. „Stejně jako u zápasu mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem, přestože už ani jeden není navrcholu, Oktagon dokázal vymyslet příběh, ten zprodukovat a správně komunikovat fanouškům.“

Během dvou let se show posunula z haly pro několik set diváků do arén s kapacitou přesahující deset tisíc míst. „V Clashi jsme viděli velký potenciál. Sledujeme navíc vývoj od první akce. Organizace neustále roste a strop je někde v nedohlednu,“ hodnotí Kovařík, bookmaker Fortuny.

Právě tato sázková kancelář je hlavním partnerem nového hráče na poli bojových sportů. „Teď je na řadě expanze na poli České republiky, pak se dá očekávat zaplněná pražská O2 arena a rozšíření na Slovensko. Minimálně další dva půjde Clash stále nahoru.“

Mantinely se překračují záměrně

Stále narůstající úspěch má své podmínky. Clash se může přiučit z USA. „Pro zajištění růstu funguje schopnost inovovat a činit produkt nově zajímavým. Pokud toto dokážete udržet, získáte stabilní byznys model, v němž můžete pokračovat dlouhou dobu. To se povedlo americkému wrestlingu, klasickým sportům i různým reality show,“ popisuje Macek.

Organizace vyvolává kontroverze hlavně děním mimo klec. Na tiskových konferencích dochází velice často k napadením a slovním útokům. Aktéři proti sobě použili i pepřový sprej či kočičí exkrementy. „Myslím, že to je součástí inscenace, skriptu. Vypůjčí si například z boxu typ události, jakým je předzápasová tisková konference, která má svá pravidla. V Clashi se však pravidla poruší, aby pak všichni tu novou situaci vnímali jako šokující,“ myslí si Macek.

395 tisíc Tolik diváků sledovalo na youtube vážení před večer Clash of the Stars 7

„Vtip je v tom, že se mantinely překračují záměrně a celá show okolo to k tomu vede. Je to velmi dobře a účelně vymyšlený dramaturgický rámec,“ hodnotí a přidává další srovnání s populární show v USA. „Nakonec se to vůbec neliší od toho, s čím pracuje americký wrestling. Clash je pak jeho posunutá forma, která si hraje se zažitým pravidly z jiných sportů.“

Clash dalece překračuje hranice bojových sportů. A otázkou je, kdy začne překračovat i hranice show, která je vysílána v médiích. „Jsem zásadně proti násilí, které se děje mimo sport, tedy mimo klec nebo ring. Každý však určuje linii únosného podle sebe,“ říká Janča.

V diskuzích na sociálních sítích se často objevují i návrhy na zápasy politiků. Promotéři dokonce jednali s opozičním poslancem Tomiem Okamurou. „Jde o rozhodnutí organizace, nicméně podle našeho názoru by politici neměli zneužívat zápasy v Clashi ke zviditelnění sebe a svých politických cílů. Speciálně před volbami by to byl z jejich strany prachsprostý kalkul,“ uvádí Kovařík.

Ať už se Clash of the Star posune na vrchol popularity, nebo upadne do zapomnění, podle Macka bude jeho role nevyhnutelně zastoupena. „Něco podobného tu s námi bude vždy. Jakmile tu není formát s charakterem soupeření, vždy se najde způsob jak to vrátit do hry,“ soudí.

„Charakter násilí je pro lidi přirozený. Občas je násilí z veřejného částečně vytěsněno, ale vždy je přítomno, ať už v psané, hudební nebo jiné podobě. Je pro něj přirozené, že se odehrává v kontrolovaných podmínkách – ve starořímském koloseu. Mimo něj bylo zakázáno. Tak je to i dnes,“ uzavírá Macek.