Prague Darts Masters je za dveřmi. Jak se na akci těšíte?

„Bude to určitě opět skvělý zážitek. Když si vzpomenu na únorovou akci tady v Praze, tak panovala fantastická atmosféra. Přijedou špičkoví světoví hráči, takže se všichni moc těšíme.“

Zažil jste už únorovou akci. Jaké to pro vás tehdy bylo, hrát před tolika domácími fanoušky, navíc po boku Raymonda van Barnevelda?

„Jelikož jsme s Raymondem vyhráli, tak jsme si to skvěle užili. Na druhou stranu to bylo trochu svazující, hrát po boku takové hvězdy. Všichni jsou to ale velcí profesionálové a v zákulisí bylo možné s nimi prohodit i pár slov a zahrát si s nimi. Na pódiu pak panovala odlehčená atmosféra. Samozřejmě člověk nechtěl prohrát a byli jsme rádi, že jsme vyhráli.“

Královka bude zaplněná i tentokrát. Čím to podle vás je, že jsou šipky v poslední době tak oblíbené?

„Šipky jsou v současné době celosvětový fenomén. I v Čechách je obrovský hlad po TOP šipkách. Člověk si sice může koupit lístky na mistrovství světa či Premier League, ale musí při tom hodně cestovat. Když je pak akce na domácí půdě, tak si na ni lidé cestu najdou. Jak říkám, po šipkách je velký hlad, a to i díky medializaci a i nám hráčům se sem tam něco povede, takže to lidi baví.“

Na úvod vás čeká zápas s showmanem Waynem Mardlem…

„Na Wayna se moc těším. Je to skvělý bavič, ale zároveň fantastický hráč. Může dojít prakticky na všechny varianty. Může se mnou zaklepat, ale mohu zvítězit i já. Těším se, ale ne, že bych se na něj připravoval nějak speciálně. Samozřejmě hodně trénuji, protože se blíží mistrovství světa, takže se snažím házet docela dost.“

Wayne Mardle je proslulý svými divokými nástupy. Chystáte i vy nějakou podobnou show?

„Abych řekl pravdu, tak já mám spíše umírněnější nástup. Věřím, že mě hodně podpoří diváci, stejně jako v únoru. Nic extra ale při nástupu nepřipravuji.“

Vám se celkově letos hodně daří. Berete tuto sezonu jako nejpovedenější v kariéře? Dostal jste se na mistrovství světa, vyhrál jste Czech Open…

„Určitě ano. Je to několik splněných šipkařských snů najednou. Je to sezona, jakou jsem si snad ani nepředstavoval.“

Čím to podle vás je, že se vám tolik daří? Změnil jste něco například v tréninku?

„Nemyslím si, že bych něco změnil. Spíše člověk tak nějak zraje a zvládá zápasy rutinněji. Odehrál jsem mnoho turnajů, nasbíral cenné zkušenosti a povedlo se prorazit. Je to i hodně o tom, že si člověk upevňuje a zlepšuje sebevědomí. Věřím, že na tom nyní budu moci stavět.“

Přes co vedla cesta na mistrovství světa?

„Cesta je jednoduchá, ale zároveň byla velmi složitá. Musíte vyhrát jednodenní turnaj, na který se může přihlásit kdokoliv z východní Evropy. Zaplatíte startovné a musíte skončit první. Hraje se totiž o jediné místo pro východní Evropu. Já v Maďarsku vyhrál a díky tomu se budu moci šampionátu zúčastnit.“

Jak náročné bylo tento turnaj vyhrát?

„Bylo to složité, ale abych řekl pravdu, tak jsem to měl celkem pod kontrolou. Až ve finále jsem prohrával s Maďarem Pálem Székelym 1:3. Musel jsem tedy otáčet. Jinak se mi ale dařilo a hrál jsem opravdu dobře. Nebylo daleko k tomu, abych měl průměry v zápasech kolem sta bodů. Šlo o kvalitně obsazený turnaj a každý byl schopný porazit každého a vyhrát bylo opravdu hodně těžké.“

V pondělí jste se dozvěděl, že bude vaším soupeřem v 1. kole MS Angličan Keegan Brown. Co na los říkáte?

„Keegan je velice těžký a kvalitní soupeř, nicméně doufám, že ho potrápím. Věřím, že když budu hrát svoje šipky, jsem schopný ho vyřadit a postoupit. Na mistrovství už si nevyberete, tam člověk na slabého soupeře nenarazí.“

Jaký cíl si tedy na MS dáváte?

„Chtěl bych vyhrát minimálně jeden zápas. Když se povede více, bude to nadstandard, ale vyhrát alespoň jeden zápas je cíl. I to bude ale těžké. Nemám soupeře z nejlepší světové 32, na ty může člověk narazit až ve druhém kole, ale i tak to je kvalitní protivník.“

Vy už jste letos jedno mistrovství světa absolvoval, a to týmové s Romanem Beneckým. Jaký je rozdíl v těchto dvou šampionátech?

„Rozdíl je hlavně v tom, že v jednotlivcích budu hrát jen sám za sebe. Na MS týmů hrajete v páru a je to prostě týmový zápas. Je to něco jiného, než když se na pódiu musíte spolehnout jen sám na sebe. Co se týče atmosféry, tak na nadcházejícím mistrovství světa jednotlivců to bude obrovské a v porovnání s MS týmů to bude ještě větší, takže se těším.“

Máte vzhledem k letošní enormně úspěšné sezoně nějaký cíl, kterého byste chtěl v brzké době dosáhnout? Co například Premier League?

„Upřímně si myslím, že k tomu máme ještě hodně daleko. I vzhledem k tomu, že jsme tu víceméně amatéři a bez podpory velkých sponzorů, kteří by byli schopní člověku zaplatit alespoň dvě sezony, protože jedna bývá málo, to se člověk opravdu jen otrká, to není snadné. Bez zisku Pro Tour karty navíc nemůžete startovat na velkých turnajích. Když chce člověk něco v PDC dokázat a nastartovat poloprofesionální kariéru, musí tuto kartu získat. Uděluje se na dva roky a hráč je pak oprávněn startovat na všech velkých turnajích PDC.“