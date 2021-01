Sportovní Oscary 2020: Střih Berbra, za kopačky Hašek. Gratulace Koukalové

Vyhlašujeme sportovní Oscary 2020. Prosíme, berte je s nadsázkou • FOTO: koláž iSport.cz A vítězem se stává… Kdo vlastně? V roce, který právě končí, byla sportovní planeta vzhůru nohama. Častěji než branky, body, vteřiny se počítali nakažení a dny ubíjející karantény. Nevadí, sportovní Oscary můžeme rozdat i tak (pochopitelně virtuálně, budeme se držet bontonu). Sport Magazín vybral 23 kategorií – a najít vítěze někdy bylo pekelně těžké. Tolik filmařů, tolik héreček… A ještě jedno silvestrovské varování: naše Oscary nejsou tak vážné, jak to může vypadat.

NEJLEPŠÍ FILM Sport proti viru, vir proti sportu O tenhle biják nikdo nestál, ale sledovat ho museli všichni. Byl mnohem delší než běžný celovečerák, měl spoustu divokých zápletek i neodhadnutelný konec. A taky mixoval žánry: většinou tragédie, místy horor, při scénách z českého prostředí leckdy komedie plus prvky loutkového divadla. Sport historicky trpěl. Pandemie koronaviru odložila olympiádu v Tokiu, fotbalové EURO či hokejový šampionát, kam se hrabaly bojkoty během studené války nebo ďábelské soupeření Hitlera se Stalinem. Snad se v roce 2021 najde jiný, zábavnější filmový hit. Povinná rouška? Jeden z fanoušků Liberce se na hokej vydal s pořádně vytuněnou maskou... • Foto Michal Beránek (Sport)

NEJLEPŠÍ REŽIE Damir Skomina Silných kandidátů bylo víc. Boss Dušan Svoboda za dva restarty FORTUNA:LIGY v jednom roce, kriminálka za pozatýkání šíbra Romana Berbra a jeho kompliců… My ale vybíráme slovinského rozhodčího, který Slavii necitlivě, i když zcela podle regulí zabouchnul dveře do nablýskané Ligy mistrů. Atentátem ve stylu Pierluigiho Colliny, dodal by červenobílý národ. Režisér Skomina může být pyšný – navzdory zavřeným biografům – na rekordní počet repríz. V hlavě slávistického brankáře Ondřeje Koláře se promítá nonstop. Opakování penalty? Prasečina, tvrdil Kolář. Škoda poslal ostrý vzkaz Sudí Damir Skomina uklidňuje Vladimíra Coufala v odvetě play off o Ligu mistrů proti Midtjyllandu • Foto Profimedia.cz

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI Erling Haaland Nestárnoucí švédský kanonýr Zlatan Ibrahimovic se blýskl dalším sebevědomým výrokem: „Vir má odvahu, že mě vyzval.“ U nás ho ale z prvního místa odsunul Erling Haaland; nevadí, Oscar zůstane na severu. Zaslouženě, múzami políbený norský mládenec bavil nejen fotbalový svět. Servíroval grimasy, skvěle imitoval lokomotivu i tažného koně, jako kdyby se nechal inspirovat nejlepšími scénkami Oldřicha Kaisera, ale hlavně sázel jeden gól za druhým, boural rekordy a možná i vy jste se nevěřícně ptali: „Kde má ten kluk strop?“ SESTŘIH: Bruggy - Dortmund 0:3. Tři údery za 18 minut, pálil Haaland

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI Gabriela Koukalová Biatlonová královna už sice nezávodí, ale pořád je vidět. V roce 2020 stihla rozvod čtyřletého manželství s badmintonistou Petrem Koukalem (srdečně gratulujeme), přeškolení na moderátorku televizního bulváru, focení pro Playboy a taky trochu točila. Střihla si epizodní roli v nekonečném seriálu a turistickou reklamu na Karlovy Vary, kde se rodačka z Jablonce cítí dobře. Už teď se těšíme na to, čím nás překvapí po Novém roce. A hlavně, kdo to bude režírovat? Gabriela Koukalová v seriálu Sestřičky: Ošklivý pád bez dublérky!

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI Superpřenašečka z Techtle Mechtle Jdete na mejdan – a vrátíte se s koronavirem. Červencový příběh pobavil i vyděsil celé Česko, které se tenkrát z první vlny epidemie přelévalo do druhé. Jistá dívka, dost možná s úsporným výrazem, ale podle zdravotníků v odběrových centrech nesmírně přesvědčivá, měla podle hygieniků stát za nákazou několika desítek lidí na párty v pražském klubu Techtle Mechtle. Byli mezi nimi i fotbalisté či florbalisté, které jeden večer vyřadil na dva týdny z provozu. Jak že to zpívá Čechomor? Kéž bych byl nikdy nepoznal panny černooké… Žili jsme Rok ďábla. Nákaza mezi pražskými fotbalisty. Podrobnosti o večírku, kde to začalo

NEJLEPŠÍ ADAPTOVANÝ SCÉNÁŘ Přesun olympiády o rok Možná i vy jste měli v kalendáři zvýrazněný magický termín 24. července až 9. srpna. Tenhle magazín by před startem olympijského karnevalu vyšel v extra nablýskané podobě, jenže koronavirus byl proti: z Tokia 2020 se stalo Tokio 2021. Původní scénář se zmuchlal a vyhodil do koše, tak snad příští rok v létě vyjde aspoň ten adaptovaný. Sportovní svět by si luxusní sportovní projekci zasloužil, klidně i s nějakým sladkým happy endem. Olympijské hry jsou o rok odloženy. Jaké jsou reakce českých sportovců?

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI Primož Roglič Celou dobu si myslíte, že hrajete hlavní roli, ale jedno smolné odpoledne vás nemilosrdně odsune do vedlejší. To je příběh Primože Rogliče, jenž v klíčové předposlední etapě nečekaně přišel o triumf na Tour de France. V časovce s cílem na Planině krásných dívek mu žlutý trikot vyfouknul krajan Tadej Pogačar, jenž si den nato dojel pro titul historicky druhého nejmladšího vítěze Tour. Mnohým filmovým kritikům Pogačarův kousek připomněl kultovní snímek Podraz s hvězdným tandemem Paul Newman & Robert Redford. Famózní Pogačar v časovce Tour! Obral krajana a do Paříže dojede ve žlutém

NEJLEPŠÍ STŘIH Roman Berbr a Dagmar Damková Nejmocnější muž českého fotbalu za mřížemi? Dlouho to mohlo vypadat jako nedosažitelné sci-fi à la Hvězdné války. A přece se to stalo! Symbolicky v roce 2020, kdy bylo možné snad úplně všechno. Policejní past sklapla v polovině října, řešila se korupce a ovlivňování zápasů. Berbr rezignoval na všechny funkce a stáhl s sebou i svoji „polomanželku“ Dagmar Damkovou, do té doby nejvýše postavenou Češku v mezinárodních fotbalových strukturách. Pikantní životní střih pro oba. Teď fotbal hledí s nadějí k blížící se valné hromadě FAČR: dotáhne revoluci do konce? Legendy o Berbrově kauze: Mafiánské praktiky! Asi si přijdu pro pokutu, řekl Baroš

NEJLEPŠÍ KAMERA Arťom Dzjuba O kapitána se dá přijít různými způsoby. Ruská fotbalová reprezentace o toho svého přišla v listopadu dost bizarně: na internetu kolovalo choulostivé video chlapíka, jenž byl nápadně podobný kanonýrovi Arťomu Dzjubovi a sebeuspokojoval se. Dzjuba, který obsáhl i role hlavního kameramana, osvětlovače a mistra zvuku, pak v nároďáku chyběl a jeho následná slova „Díky všem, kteří mě v téhle těžké chvíli podpořili“, se dala vykládat různě. Navzdory Oscaru ovšem pořád řadíme o kousek výš francouzskou klasiku Sex, lži a video 2 tvůrčího dua Karim Benzema, Mathieu Valbuena. Skandál a vyřazení z týmu: Kapitán sborné Dzjuba natočil sexuální video!

NEJLEPŠÍ VÝPRAVA A DEKORACE David Holoubek Jako kdyby si parta čerstvých absolventů FAMU hned sáhla na Českého lva. Bylo to béčko? Céčko? Tak či tak, zářijový záskok trenéra Davida Holoubka a narychlo svolaného rezervního týmu po řádění koronaviru v áčku vyšel nad očekávání dobře: nebojácní Češi prohráli se Skotskem 1:2, což byl vzhledem k extrémní a dosud nezažité situaci báječný výsledek. Kouči Jaroslavu Šilhavému se otevřely další obzory a noví reprezentanti si dokázali, že národní tým není nereálná meta. Holoubek popsal hektiku před Skotskem: Myslel jsem, že je to silvestr

NEJLEPŠÍ VIZUÁLNÍ EFEKTY Romain Grosjean Vypadalo to neuvěřitelně. Vypadalo to šíleně. Vypadalo to fatálně. Formule Romaina Grosjeana se v listopadové Velké ceně Bahrajnu po děsivém nárazu do bariéry rozlomila, explodovala a začala hořet. Navzdory tomu všemu Francouz, zdatný následovník frajerů Jeana-Paula Belmonda, Vincenta Cassela nebo Jeana Rena, sám vylezl z kokpitu, měl „jen“ popálené ruce. A teď to nejlepší: ironií osudu ho zachránil ochranný rám hlavy halo, který před pár lety kritizoval. Tady už by se našlo zase něco z umění Pierra Richarda nebo Louise de Funése. Nekonečné záběry hořícího Grosjeana? F1 pod tlakem a znechucené hvězdy

NEJLEPŠÍ ZVUK Tomáš Souček a Vladimír Coufal Že se čeští fotbalisté nedokážou prosadit v cizině? Že jsou nejslavnější časy dávno pryč? Konec fňukání! Nejlepší zvuk měly výkony Čechů ve West Hamu: energický záložník Tomáš Souček v Londýně září od minulé zimy, krajní bek Vladimír Coufal od podzimu. Daří se jim tak náramně, že se fanoušci klubu se dvěma kladivy ve znaku ptají, za kolik by se dala přetáhnout celá základní sestava Slavie. Pak už by se o tenhle příběh nejspíš začal zajímat i Hollywood. Češi v evropských ligách: Nebránitelný Souček, Škoda pálil na Štědrý den

NEJLEPŠÍ STŘIH ZVUKU Svěřenci Martina Stloukala Emoce jsou pěkná mrcha. Přednášet by o tom mohl Martin Stloukal, trenér hokejových dorostenců Techniky Brno. Jistá dobrá duše nahrála jeho ohnivý projev v kabině a pustila ven. Kouč svérázně mluvil/zuřil o jídelníčku („budeš bydlet v tvarohárně“), o rodičích hráčů („nebudu se bavit s vašima matkama“) či o soupeřích („se tady nebudu dívat na to, že sem přijede nějakej Tábor, nebo tam v té prdeli za tou Plzní, kde jsme byli“). Remake slavné Nudy v Brně nabízí mnohem víc akce. Poslechněte si, jak trenér dorostenců Techniky Brno tvrdě tepe hráče: Budeš žrát tvaroh!

NEJLEPŠÍ PÍSEŇ Don´t Cry For Me Argentina Nejlepší – a nejsmutnější - píseň, slušelo by se dodat. Klasika od Madonny z muzikálu Evita dostala koncem listopadu nový rozměr. Byla symbolem loučení s fotbalovým géniem i padouchem Diegem Maradonou, jenž necelý měsíc po šedesátinách zemřel na infarkt. Argentina plakala, tančila a část fanoušků se v Buenos Aires poprala s policií. Bylo to vážně nevšední sbohem, u kterého by ukápl slzu i odměřený kmotr Marlon Brando. Ciao Diego! Podívejte se na unikátní záběry z Neapole, která se loučila s Maradonou Kubík o Maradonovi: Jsem smutný. Ve své době byl nejlepší

NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ SCÉNÁŘ Bayern vs. Barcelona 8:2 V čem byl hlavní půvab finálového turnaje Ligy mistrů, který se hrál během dvanácti srpnových dnů v Lisabonu? Nebyl čas na opravy: vyhraješ, jdeš dál; prohraješ, končíš. Na vlastní kůži to poznal i fotbalový bůh Lionel Messi se svojí Barcelonou. Katalánci ve čtvrtfinále schytali ponižující výprask 2:8 od Bayernu a jeli domů. Zato bavorská mašina se rozletěla za další trofejí. Reakce publika byly pozoruhodné. Celý svět včetně Madridu aplaudoval vestoje akčnímu thrilleru, v Katalánsku se hromadně slzelo, přestože vystoupení Barcy nabídlo ještě míň romantiky než Bruce Willis nebo Clint Eastwood. SESTŘIH: Barcelona - Bayern 2:8. Brutální debakl! Německý tým je v semifinále

NEJLEPŠÍ CIZOJAZYČNÝ FILM Ztraceno v překladu à la Gareth Bale Co říkáte? Nerozumím vám. Celých sedm let. Dlouhé dobrodružství náladového fotbalisty Garetha Balea v Realu Madrid v létě skončilo – hostování v Tottenhamu se upeklo k úlevě všech tří stran. Velšský záložník byl před sedmi lety nejdražším hráčem všech dob, ale ani tahle aura mu nepomohla. Dělal si, co chtěl, nesedl si s fanoušky Realu a v poslední sezoně už ho skoro neobsazovali. Tohle nebylo představení ochotníka, nýbrž neochotníka! První gól po návratu! Mourinho velebí Balea, rýpl si do Realu Madrid

NEJLEPŠÍ NÁVRH KOSTÝMŮ Martin Hašek junior Rok 2020 byl i rokem jednoho vleklého sporu. Martin Hašek mladší versus Sparta. Záložník v lednu podal výpověď a klub ho zažaloval. Proč Hašek odešel? Důvodů bylo mnohem víc, ale v září si řekly o procházku po červeném koberci na festivalu v Cannes na míru ušité kopačky. To by byl v Česku naprostý unikát. „To bys musel být minimálně v Realu Madrid,“ reagovali pobavení čeští fotbalisté na sociálních sítích. Na Real už to nevypadá, v tomto případě by asi nestačilo ani umění oscarového kostyméra Theodora Pištěka. Ale jak to s těmi kopačkami ve skutečnosti bylo, možná zjistíme v dalších sériích výjimečného díla, které v sobě snoubí to nejlepší z klasik jako Stranger Things, Podivuhodný případ Benjamina Buttona nebo Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka. Hašek o kauze se Spartou i žití bez fotbalu: Konec? Musel bych to přijmout

NEJLEPŠÍ CELOVEČERNÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Tyson zpátky v ringu Rocky Balboa, Ivan Drago i Vilda Jakub zpozorněli. Jde to i po letech! „Teď jsem filantrop,“ prohlásil Mike Tyson a dostal deset milionů dolarů. Abychom k němu byli spravedliví: celou pohádkovou sumu obratem věnoval na charitu. Boxerská legenda se ve čtyřiapadesáti vrátila do ringu, i když jen na exhibici s Royem Jonesem. Původně chtěl Tyson boxovat s Evanderem Holyfieldem, jemuž kdysi ukousnul kus ucha, jenže… Nějak se nedohodli. Mike Tyson před nástupem do zápasu s Royem Jonesem Jr.

NEJLEPŠÍ KRÁTKÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM Djokerův konec na US Open Nedaří se vám a lomcuje s vámi vztek. Co uděláte? Buď se dokážete ovládnout, nebo vypustíte páru. Novak Djokovič v osmifinále letošního US Open sáhl po druhé variantě – a přišel o čtvrt milionu dolarů. Za stavu 5:6 v úvodním setu napálil míček přímo do krku čárové rozhodčí. Hned se šel omluvit, ale už mu to nebylo nic platné. Za pár minut ho diskvalifikovali a přišel o body i peníze z turnaje. Respekt mu na Twitteru a Instagramu projevili doktor Ross Geller, major Frank Burns z MASH a další vyhlášení smolaři. Djokovič končí! Na kurtu trefil rozhodčí, přišla diskvalifikace

NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM Mourinho and the Special Ones Asi jen jeden fotbalový trenér má vlastní animovaný seriál. Tohle privilegium se týká Josého Mourinha, jenž koncem září pobavil během zápasu Ligového poháru. Eric Dier, obránce Mourinhova Tottenhamu, čtvrt hodiny před koncem zničehonic odběhl ze hřiště do kabiny. A Mourinho hned za ním. Dier si nutně potřeboval odskočit na toaletu – a trenér ho popoháněl k co nejrychlejšímu návratu. To by byla seriálová epizoda! Dier za hry běžel na záchod, Mourinho za ním. Svět se baví, Lineker perlil

NEJLEPŠÍ HUDBA Karolína Muchová Až jednou skončí s tenisem, mohla by to Karolína Muchová zkusit v hudebním průmyslu. Během US Open složila krátký song o nudném životě v bublině, když se v New Yorku musela pohybovat jen mezi hotelem a areálem. Pokud jste to na jejím Instagramu neviděli a neslyšeli, tady je krátká ukázka: „Tři dny byly v pohodě, ale teď jsem trochu ve stresu, protože čekám na výsledky testu.“ Zbývá natočit chytlavý klip a prorazit na YouTube i jinak než s tenisovými fintami. Velká zpověď Muchové: trénuje s vařečkou, popsala boj u maturity

NEJLEPŠÍ KRÁTKOMETRÁŽNÍ HRANÝ FILM Pokleky pro Black Lives Matter Všichni kleknout! Myšlenky hnutí Black Lives Matter, které hlavně v USA upozorňuje na násilí proti Afroameričanům, pronikly i do sportu. Před říjnovou partií Ligy národů ve Skotsku poklekli i čeští fotbalisté, kteří to pak doma pěkně schytali. Kritizovali je fanoušci i politici. „Podporují snad, aby tu hořely ulice, a podporují rasismus proti bělochům?“ rozčilovala se proslulá herečka Tomio Okamura, šéf SPD. Pokleknutí reprezentace? Šmicer nevidí problém, Baroš pobavil