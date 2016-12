Slavia má nejsilnější kádr a velkou šanci na titul, tvrdí Piták

Jak se vám líbil podzim, jaký má za sebou Slavia?

„Teď je to tak, jak by to mělo vypadat v tak slavném klubu. Doufám, že to takhle bude fungovat co nejdéle a že Slavia teď nastartovala novou éru.“

Má Slavia v probíhající sezoně na titul?

„Myslím, že jo. Kádr má kvalitní, sedlo si to. Ještě se nějaké posily dělají, takže mančaft bude hodně kvalitní, ale velké zásahy nejsou potřeba. Jde jen o to, aby se to přes zimu sladilo. Věřím, že to bude dobré. Slavia má v této sezoně velkou šanci. Nakročeno je dobře, konec sezony vyšel perfektně. Myslím, že na Plzeň budou hodně tlačit.“

Nejste překvapený, jak hraje Slavia dobře?

„Ani ne, ještě loni jsem s těma klukama trénoval, takže vím, že kvalita tam je.“

Je velký rozdíl v sebevědomí?

„Je na klukách vidět, že se psychicky strašně moc zvedli. Třeba Jarda Zmrhal, na něm je to vidět obrovsky. Vystřelilo ho to až do nároďáku.“

Slavia má velmi široký tým, silnou lavičku. Má momentálně nejsilnější kádr v lize?

„I Plzeň má kvalitní kádr, taky to nemá jen o jedenácti hráčích. Ale myslím, že Slavia má tu dvacítku hráčů momentálně nejsilnější.“

Spartu z boje o titul neodepisujete?

„Záleží, jak se uzdraví její hráči. Můžou do toho promluvit, jejich ztráta není velká. Myslím, že Sparta se do toho taky ještě zapojí.“

Jaký byl váš podzim v hradecké Olympii?

„V ČFL jsme druzí, ale máme docela ztrátu na Jirny (sedm bodů – pozn. aut.). Ovšem věřím, že na jaře můžeme ještě o první místo zabojovat. Co se týče slávistické juniorky, tam jsme začali výborně, ale pak nám odešli tři klíčoví hráči a trochu se to na kvalitě mužstva projevilo. Jsme uprostřed tabulky, ale jsem s tím docela spokojený. Ještě mám děti na Xaverově, takže je to hodně fotbalové.“

Pokud byste s Olympií postoupili, troufl byste si ještě na druhou ligu?

„To teď nevím. Řekl jsem si, že to budu řešit každý půlrok, jak se budu cítit zdravotně, uvidím, jak na tom budu herně. V červnu vám na to odpovím, teď ne.“

A jak se bude vyvíjet vaše trenérská kariéra?

„Děti trénuju už pět let, strašně mě to baví. Je to asi moje cesta do budoucnosti, i dospělé bych chtěl vést. Je to běh na dlouho trať. Uvidíme časem, ale jednou bych si ligu chtěl určitě zatrénovat.“

