Výhodný obchod Liberce: Folprecht míří do Baku, dostane 10x větší plat

Slovan Liberec opouští záložník Zdeněk Folprecht. Stabilní člen základní sestavy třináctého týmu tabulky odchází na půlroční hostování do ázerbájdžánského Něftči Baku. „Je to výhodné pro Zdeňka i pro klub,“ řekl deníku Sport zdroj z hráčova okolí.

Liberec dostane odstupné 400 tisíc korun a pětadvacetiletý hráč si podle neoficiálních informací přijde na břehu Kaspického moře na desetkrát vyšší plat, než který pobíral ve Slovanu.

Folprecht, který je odchovancem pražské Sparty, přišel do Liberce loni v létě, a za rok a půl zde nasbíral 52 soutěžních startů, v nichž zaznamenal tři góly. Už před ním Slovan opustili Slováci Filip Lesniak a Igor Súkenník, kterým skončilo hostování. Svolení hledat si nové angažmá dostali i Miroslav Markovič, Milan Nitrianský a Vojtěch Hadaščok.

„A nemusí to být ani z toho důvodu, že by neodvedli dobrou práci. My prostě to mužstvo musíme poskládat jinak,“ uvedl sportovní ředitel Liberce Jan Nezmar.