Šilhavý: Když posila nedělá ramena, tým ji vezme. S Číňany chce odvetu

První zápas, výhra 3:0 a pět nových posil v akci. Soustředění slávistických fotbalistů na čínském ostrově Hainan zatím běží podle plánu. Po výhře nad místním celkem Haikou Boying byl spokojený i trenér Jaroslav Šilhavý. „Myslím, že to splnilo účel přípravného utkání v téhle fázi přípravy. Jsem rád, že si zahráli všichni vyjma nemocného Zmrhala a lehce zraněného Bílka,“ uvedl zkušený kouč pro klubový web .

Třetiligovému soupeři vstřelili červenobílí tři branky a vítězství si pohlídali, ale ze slov trenéra Šilhavého je znát, že se stále jedná o kondiční soustředění a tuhý boj o sestavu teprve přijde.

„Když pominu výsledek, tak první půle byla taková upracovaná. Hráli jsme na velkém hřišti, sice jsme dali brzy gól, ale pak jsme se do mnoha šancí nedostali, takže v tomhle zápase vyzněla první půle hůř,“ řekl Šilhavý pro klubový web.

Navíc naznačil, že si Slavia se stejným soupeřem domluví zřejmě ještě odvetu. „Je to možné. Chtěli bychom, stejně i tréninky bych chtěl absolvovat tady, protože je tady lepší tráva. Zápas do programu zapadne, zařadíme ho místo odpoledního tréninku. Myslím si, že je to pro nás i lepší,“ vysvětlil 55letý trenér, který sílu čínského soupeře přirovnal na úroveň české ČFL či druhé ligy.

„Soupeř byl nesmírně houževnatý a nepříjemný. Nebyl to úplně jednoznačný zápas. Než jsme dali druhý gól, tak tam měli náznaky z brejkových situací,“ pokračoval Šilhavý.

Ten vyslal vůbec poprvé do hry zimní posily Kováře, Floa, Alvira, Lüftnera a Sýkoru. Norský obránce Per-Egila Flor však musel těsně před koncem prvního poločasu kvůli zranění střídat. „První informace byly, že ho začal tahat přitahovač, tak šel pro jistotu dolů, aby se nestalo něco víc. Věřím tomu, že to bude jen otázka únavy,“ uvedl jeho stav na pravou míru slávistický trenér.

Co se týká aklimatizace lednových posil, je víc než spokojený. „Cizinci to mají obtížnější kvůli jazyku, ale tady mají tu výhodu, že kabina je zdravá. Když na ně nový hráč nedělá ramena, tak ho vezmou úplně milionově, což není úplně běžné, protože spoluhráčům vytváří konkurenci a oni ho přesto vezmou do party a kabiny úplně v pohodě,“ řekl Šilhavý.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Slavii? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>>

720p 480p 360p 240p <p><span>Přestože na jeho postu ve středu zálohy panuje ve Slavii velká konkurence, chce si chorvatský fotbalista Marko Alvir na jaře vybojovat místo v základní sestavě. Jedna ze čtyř dosavadních zimních posil Pražanů zároveň plánuje co nejrychleji se naučit česky.</span></p> REKLAMA Posila Slavie Alvir: Atlético byla velká zkušenost, velkého fotbalu se nebojím • VIDEO iSport TV