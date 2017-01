Železník se zabydluje v Boleslavi: Chci hrát a ne jen fandit z lavičky

V první polovině ledna ještě absolvoval soustředění se Slavií v Číně, ale jeho pozice v kádru „sešívaných“ pro něj byla pořád nejistá. Proto se útočník Lukáš Železník (26) rozhodl pro přestup do Mladé Boleslavi. „Myslím, že jsem udělal nejlepší volbu, co jsem mohl udělat,“ říká. Za šanci v ambiciózním klubu z Edenu je ale vděčný.

Do přípravného utkání s Varnsdorfem (3:0) ještě mladoboleslavský útočník Lukáš Železník nezasáhl. Ale už se těší, až si za svůj nový klub zahraje. Rok, který strávil ve Slavii, mu zkomplikovalo zranění kotníku, teď je fit a chce pomoct Boleslavi.

Boleslav vás ze Slavie koupila. Byl fakt, že vás chtěla na přestup, jedním z klíčových faktorů při vašem rozhodování? Budete tu kmenovým hráčem a nemusíte někam na hostování.

„Jo, Boleslav měla velký zájem o přestup. Byl jsem rád, že to takhle může být. Chtěl jsem někam patřit a být něčí hráč, než jít někam na hostování a pak se zase vracet. Budoucnost by byla nejistá. Přestup byl prioritou. Myslím, že jsem udělal nejlepší volbu, co jsem mohl udělat.“

V Praze jste se prý za rok, co jste byl ve Slavii, zabydlel. Hrálo roli i to, že do Boleslavi to nebudete mít daleko?

(úsměv) „Četl jsem, že je to takhle kvůli mojí manželce, ale není to pravda. Ona by šla se mnou kamkoliv. Nebylo to tak, ale samozřejmě je plus, že můžeme zůstat v Praze.“

Hodně se mluvilo o tom, že jste měl být součástí transferu za Vukadina Vukadinoviče. Že kdyby on šel do Slavie, vy byste šel na hostování do Zlína. Jak byste se tvářil na to, pokud by vám ve Slavii řekli, že kupují Vukadinoviče, a vy proto musíte do Zlína na hostování?

„Nevím, na to vám nedokážu odpovědět. Ale už nejsem malý kluk, takže bych se nenechal zatlačit do kouta. Určitě jsem se rozhodl sám. Co se týče transferu Vukadinoviče, někde jsem pak slyšel, že moje hostování nemělo být součástí toho transferu, v médiích se to nafouklo.“

Jak berete zpětně rok ve Slavii a jak moc ve vás je, že jste se tam neprosadil?

„Samozřejmě mě to mrzí, ale takový je fotbal. Nechci to házet za hlavu, ale ten rok mi zkrátka nevyšel. Zranění, které jsem tam měl, bylo asi nejhorší v mé kariéře. Jsem rád, že jsem zpátky, že kotník drží a zase můžu hrát fotbal.“

Bylo zranění kotníku hlavním faktorem, proč jste se ve Slavii nechytil?

„Asi jo. Začal jsem postupně naskakovat, trenér Uhrin mi dával šanci, zahrál jsem si derby na Spartě, což byl pro mě zážitek. Postupem času jsem si tam zvykal a musím říct, že za ten rok jsem byl na kluky tak zvyklý, že se mi odtamtud ani moc nechtělo. Ale herní vytíženost by tam nebyla, proto jsem se rozhodl odejít.“

Po konci podzimu jste avizoval, že se ještě chcete ve Slavii poprat o místo, že minimálně na začátek přípravy tam chcete být. Vycítil jste na soustředění v Číně, že byste dál nepatřil mezi víc vytěžované hráče?

„Čekal jsem, že trenér mi něco naznačí. V půlce soustředění si mě trenéři zavolali a chtěli mi říct, jak na tom jsem. Z jejich výrazu jsem ale vycítil, že ani já nevím, na čem jsem, a nevědí to ani oni.“

Cítíte, že Slavia vás pouštěla s lehkým srdcem?

„To je spíš otázka na ně. Já jsem strašně rád, že jsem ve Slavii byl. Poznat to okolí, zázemí, fanoušky, stadion, to se málokomu podaří. Slavia teď nastartovala nějakou éru, jsem rád, že jsem tam mohl být, ale herní vytíženost bych tam asi neměl. Jsem ještě ve věku, kdy chci hrát a nejenom fandit z lavičky. Momentálně to tam pro mě nemělo cenu.“

Jaké teď pro vás bude, že jste s Boleslaví přímým konkurentem Slavie v boji o poháry?

„Pokud vše klapne, budu se snažit, abychom byli před Slavií. Ale Slavii samozřejmě přeji tady i na mezinárodní scéně, ať udělá co nejlepší výsledky. Ale byl bych rád, kdyby byli za námi.“

Ve Slavii byla v útoku velká konkurence, ale v Boleslavi také není malá. Do útoku jsou to Chramosta, Magera, Mebrahtu, Klobása, případně Nečas.

„Určitě tu konkurence není malá, ale kdybych se toho bál, tak sem nejdu a zvolím jiné řešení. Těším se na to. Konkurence je určitě dobrá pro to, aby hráč na sobě makal ještě víc.“

Jaké máte osobní a týmové cíle pro angažmá v Boleslavi?

„Osobně především to, abych byl zdravý a pomáhal týmu k výhrám góly či asistencemi. Co se týká týmových, byl bych rád, kdyby se Boleslavi třeba povedlo postoupit do základní skupiny Evropské ligy.“