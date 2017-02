Brněnský střelec Škoda: Když dám ještě pět gólů, budu spokojený

Je pro vás téma vítězství mezi ligovými střelci?

„Úplně téma ne, extra to neřeším. Samozřejmě vím, že jsem nahoře a chtěl bych se furt posouvat dál. Před sezonou jsem chtěl dát dvanáct gólů. Teď mám deset. Kdybych přidal třeba pět, byl bych spokojený.“



Kdo podle vás vyhraje?

„Největším favoritem je určitě David Lafata, který to vyhrává každý rok. Minule dal v posledním kole Jihlavě pět gólů, což bylo vtipný. Až neuvěřitelný. Takže i kdyby někdo vedl před posledním kolem o čtyři nebo pět branek, tak to nemá jisté. Pak je tam brácha, který zakončil podzim dvěma góly ve Zlíně. Myslím, že si dobrou formu přenese i do jara.“

„Určitě se musí počítat s boleslavským Chramostou, v pozadí je Mešanovič a další střelci. Bude to zajímavé. Chtěl bych se pohybovat v popředí, ale neřeším, jestli budu první, druhý nebo třetí. Žádný bonus za vítězství ve smlouvě nemám.“„Zatím zůstávám v Brně, ale přestupy ještě nekončí. Po utkání v Teplicích se může stát cokoliv. Něco se řešilo, ale zatím nechci říkat co. Každopádně bych měl v sobotu hrát. Pak se uvidí.“