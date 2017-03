Sparta pod Radou: nový kapitán, hecíř Vácha a slabý Kadlec v útoku

Petr Rada má za sebou první zápas v roli sparťanského trenéra. Ani pod ním se však Letenští nezvedli. V páteční předehrávce 21. kola ePojisteni.cz ligy remizovali s oslabeným Zlínem 0:0. Co se pod novým koučem v kabině změnilo? Kapitánem se například stal stoper Michal Kadlec a zpátky do sestavy se vrátil záložník Lukáš Vácha. Naopak slabé výkony útočníka Václava Kadlece i nadále pokračují.

Absence Konatého

Tiémoko Konaté v zápase s Duklou vystřídal kapitána Davida Lafatu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Zatímco předchozí trenér David Holoubek na Tiémoka Konatého sázel, jeho nástupce jej během zápasu nenechal ani rozcvičit. Místo na krajích patřilo Josefu Šuralovi a střídavě Aleši Čermákovi s Néstorem Albiachem. I přesto, že si Rada po zápase stěžoval, že měl nedostatek hráčů do ofenzivy, tak rodáka z Abidžanu nevyužil. „Je to hráč na kraj. Kdybych ho postavil do útoku a směrem zády k brance, tak nejsem přesvědčený, že by byl nebezpečný. A nejde o to, že bych Konatého chtěl odstavit nebo s ním nepočítal,“ vysvětlil.