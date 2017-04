Sporné momenty na Spartě: Šural přihrál penaltu, Lafatův gól na hraně

Pět gólů, mnoho dalších šancí a také kontroverzní momenty. To všechno přinesl zápas 23. kola ePojisteni.cz ligy mezi Spartou a Brnem. Tři body nakonec slavili po výhře 3:2 domácí, hned dva z jejich gólů ale padly po sporných situacích. Za hosty se zase na konci prvního poločase „předvedl“ Pavel Zavadil, který v přerušené hře dohrál Davida Lafatu.

Lafatův (ne)ofsajd

Brno na Spartě vyrovnalo na 1:1, ale domácí kapitán David Lafata brzy vedení svému týmu vrátil. Šlo nicméně o sporný moment. Po přihrávce Vjačeslava Karavajeva byl na hranici ofsajdu.

Asistent hlavního rozhodčího ale nemával. Horst Siegl si ve studiu O2 Sport všiml, že totiž nebyl v ideálním postavení. „Určitě byl ve špatném postavení a nemohl to tedy vidět. A když si není stoprocentně jistý, nemá to mávat,“ tvrdil.

S tím souhlasil i trenér Václav Kotal. „Myslím, že to bylo v pořádku, protože když to není evidentní, má se to pouštět,“ řekl.