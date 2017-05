Šilhavý po Boleslavi: Přicházím z kabiny, kde to nevypadá jako po výhře

Hráči se hned po konci zápasu dívali na střídačku, ta ale bujaře neskákala. To bylo jasné znamení, že titul se ještě slavit nebude. „I když bychom se měli radovat, jsme trochu skleslí. Přicházím z kabiny, kde to nevypadá jako po vyhraném zápase,“ připustil slávistický kouč Šilhavý.

Na druhou stranu si ale výhry v Mladé Boleslavi pochopitelně hodně cenil. „Musím klukům poděkovat. Je to důležité vítězství pro ten poslední krok,“ tvrdil.

Ano, titul sice ještě slávisté oslavit nemohli, díky třem bodům ho ale mají ve svých rukou. V posledním kole musí porazit na Strahově Brno. „Věřím, že to zvládneme. I vedení nám vyslovilo důvěru a podporu,“ těšilo Šilhavého.

K výkonu týmu v Boleslavi měl každopádně zkušený kouč své výtky. „Myslím, že jsme vstoupili do zápasu velmi dobře, dali gól. Pak jsme ale přenechali střed hřiště soupeři. Nikdo to nechtěl vzít na sebe, dostali jsme se pod tlak,“ hodnotil.

„Ve druhé půli hrál soupeř jednoduše, dal tam druhého útočníka, to nám dělalo starosti. Vpředu jsme naopak několikrát neudrželi míč, když jsme mohli jít do šance,“ pokračoval Šilhavý. Nakonec nicméně jeho tým klíčové body uhájil.

„Soupeř gól ze svých šancí nedal, my ano. Vypadalo to, že už bude klid. Opak byl pravdou, dostali jsme kontaktní gól a byla tam z naší strany trochu hektika. Ale zvládli jsme to, musím hráčům poděkovat,“ řekl slávistický trenér.

<p><span>Fotbalisté Slavie zvítězili v předposledním 29. ligovém kole v Mladé Boleslavi 2:1 a jsou krok od titulu. Pražané udrželi dvoubodový náskok v čele tabulky před mistrovskou Plzní a k zisku ligového primátu jim bez ohledu na výsledek Viktorie stačí porazit v závěrečném domácím utkání na Strahově Brno.</span></p> CELÝ SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slavia 1:2. Hosty dělí od titulu jedna výhra

Slavia navíc zápas zvládla bez dvou důležitých hráčů. „Tonda Barák a Honza Sýkora bohužel měli zdravotní problémy a nemohli hrát. Problémy měl také Ruslan Mingazov, proto šel do hry jen jako střídající hráč,“ odhalil Šilhavý.

Barák se Sýkorou by se každopádně pro poslední utkání sezony mohli dát dohromady. „Věřím, že budou k dispozici. Máme tam celkově nějaké šrámy, ale myslím, že takový zápas budou chtít všichni hrát,“ usmíval se Šilhavý.

Trenér Slavie rovněž prozradil, že nehodlá nic měnit na režimu, který zafungoval jeho týmu před posledním zápasem. „Kluci budou mít jeden den volno, pak budeme každý den trénovat,“ řekl. Jeden značný rozdíl tu ale přece jen je. Nebude to v Edenu, nýbrž na Strahově, kde Slavia v sobotu nastoupí.

A není divu, že alfou omegou je v takhle vypjatou chvíli psychika hráčů. „Určitě se na to budeme soustředit a povídat si o něco více než jindy. Ale byl bych čaroděj, kdybych hráčům jejich psychiku za týden změnil,“ smál se Šilhavý.

„Tak to nefunguje. Každý je na hřišti nějaký, někdo je více odolný, někdo méně. Už v posledních zápasech jsme zjišťovali, že psychika hraje roli. I dnes v Boleslavi. Ale zvládli jsme to,“ zakončil slávistický kouč.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 89. Chramosta Hosté: 11. Ngadeu, 85. Mingazov Sestavy Domácí: Vejmola – Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman (C) – Takács, Levin – Jánoš (53. Chramosta), Přikryl (87. Nečas), Mareš (75. Mebrahtu) – Železník. Hosté: Pavlenka – Frydrych, Lüftner, Deli, Bořil – Tecl (61. Mingazov), Hušbauer, Ngadeu, Zmrhal (90. Van Buren) – Mešanović (67. Ščuk), Milan Škoda (C). Náhradníci Domácí: Diviš, Keresteš, Mebrahtu, Chramosta, Nečas, Magera, Čmovš Hosté: Kovář, Mingazov, Van Buren, Flo, Bílek, Ščuk Karty Hosté: Lüftner Rozhodčí M. Zelinka – J. Paták, R. Kotík Stadion Městský stadion Mladá Boleslav Návštěva 5.000 diváků