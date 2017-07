Šilhavý po skalpu WBA: Kvalita střídá kvalitu. Danny bude rozdílový hráč

Byl spokojený. Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý si mnul ruce, že jeho tým dokázal v přípravě porazit anglický West Bromwich Albion 2:1. „Získali jsme skalp týmu z Premier League, to se jen tak nestává,“ tvrdil zkušený kouč pro oficiální web Slavie . Zároveň prozradil, jak jasno má o základní sestavě, a chválil také zvučné posily.

Šilhavému se paradoxně více líbila první polovina zápasu, přestože tu výsledkově ovládl West Brom. „Myslím, že hlavně v prvním poločase to bylo velice kvalitní utkání. Výborný, silný soupeř, který měl kvalitu. Byli jsme silní na míči, bohužel jsme soupeři umožnili chybičkou po nedohraném rohu a ztrátě míče jít do vedení,“ řekl.

„Nabídli jsme jim šanci, kterou s přehledem proměnili. My jsme naopak měli v první půli čtyři vyložené šance, které jsme neproměnili, takže do přestávky jsme šli s mankem jednoho gólu,“ dodal slávistický trenér.

Po půli ale dokázala Slavia zápas otočit. Trefili se obránci Simon Deli a Michal Frydrych. „O poločase soupeř prostřídal, dal tam mladší kluky a už to nebylo tak kvalitní. Ale jsem rád, že si kluci poradili, výsledek otočili a že jsme zvítězili,“ hodnotil Šilhavý.

Poprvé se v přípravě na novou sezonu představil Michael Ngadeu, nejen on zatím není v ideální kondici. „Někteří kluci, kteří například reprezentovali, doháněli manko a ještě to není úplně srovnané,“ přiznal kouč.

720p 360p REKLAMA

„Pořád je to rozbité, ale samozřejmě už si nějaký obrázek pro úvodní zápasy děláme. Kádr je dostatečně široký, aby kvalita střídala kvalitu,“ pochválil nicméně svůj tým zkušený kouč. Ten nadále čeká hodně od zvučných posil Dannyho a Halila Altintopa.

„Halil a Danny ještě dohánějí kondiční manko. Danny je rychlejší hráč, výborný na míči, uteče ze souboje, jde přes hráče. Není hladový, že by to tahal sám. Hraje s týmem a je nebezpečný, věřím, že to bude rozdílový hráč. Halil pracuje na velkém prostoru. Věřím, že je budeme potřebovat v těžkých zápasech, pomůžou nám,“ tvrdil Šilhavý.

Trenér Slavie rovněž připustil, že o většině sestavy pro první soutěžní zápas sezony, kterým bude 3. předkolo Ligy mistrů, má jasno. „Něco se v představách rýsuje, ještě máme nedělní zápas s Nice. Už se to ale hodně blíží, mimo dvou nebo třech míst, kde jsme na rozpacích, jsme zajedno. Kádr je široký natolik, abychom měli jinou sestavu v Evropě i v lize,“ řekl.

720p 360p REKLAMA

Slavia – West Brom 2:1. Cenný skalp zařídili obránci Deli a Frydrych