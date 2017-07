Plzeňský Hájek o vyjádření šéfa FCSB: Máme víc pokory, dobře to dopadne

Bude na něj velký tlak, pevnost plzeňské obranné hráze bude stát především na jeho organizačních schopnostech. Tomáš Hájek si ale tíhu situace před zítřejším úvodním zápasem třetího předkola Ligy mistrů proti bukurešťskému FCSB nepřipouští. „Nebude to jen o mně, Plzeň není postavená jen na Hájkovi,“ řekl stoper, jenž zazářil v generálce proti Watfordu (0:1), při odletu do Rumunska.

Jak se těšíte na první ostrý zápas v sezoně?

„Moc. Asi jako každý z nás. Vnímáme velké očekávání veřejnosti i od celé Plzně. Doufám, že se z Bukurešti vrátíme spokojení.“

Čeká vás největší zápas kariéry?

„Asi ano, ale takhle nad tím nepřemýšlím. Může to být můj první, zároveň i poslední zápas o Ligu mistrů, tak si to chci hlavně užít.“

Co víte o síle FSCB?

„Viděl jsem je před rokem, když hráli se Spartou. Rozhodně mají kvalitu. Ovšem my se soustředíme jen sami na sebe. Bude to hlavně o nás a o naší koncentraci. Pro postup uděláme maximum.“

Na podzim se Plzeň v rámci základní skupiny Evropské ligy střetla s rumunskou Astrou Giurgiu. V zápase ji strašlivě trápil útočník Denis Alibec, který v zimě přestoupil právě do FCSB. Co jste o něm slyšel?

„Není to jen o Alibekovi, o kterém jsem samozřejmě slyšel. Všichni hráči Bukurešti mají svoji kvalitu. Musíme si na ně dát pozor. Mají silnou přechodovou fázi. Potřebujeme hrát náš fotbal a hlavně zodpovědně zezadu.“

Rozpadla se vám obrana. Chybět bude kapitán Roman Hubník, vykartovaný je další stoper Lukáš Hejda, mimo hru je také gólman Matúš Kozáčik a nejistý je start Davida Limberského. Je to velký problém?

„Ne, není. Máme zkušený tým, na hřišti si dokážeme vyjít vstříc a v obranných situacích si pomoct. Defenziva není jen o těch čtyřech vzadu, ale také o záložnících a hráčích na špici. Věřím, že to zvládneme.“

Bukurešť má za sebou dvě ligová kola, vás čeká teprve první soutěžní zápas. Může být větší rozehranost výhodou soupeře?

„Letní příprava není tak dlouhá jako zimní, přesto jsme odehráli hodně zápasů. Na soustředění v Rakousku nás otestovali kvalitní soupeři. Rumuni si možná myslí, že to bude jejich výhoda, ale my jsme na ně nachystaní.“

Rumunským celkům se proti těm českým výjimečně daří. Máte o motivaci navíc nepříznivou bilanci z posledních let změnit?

„Slyšel jsem, co říkal majitel FCSB pan Gigi Becali. Prý díky Bohu, že dostali nás. (VÍCE ČTĚTE ZDE>>>) Vůbec mě to nevzrušuje. Na naší straně je víc pokory. Jsem přesvědčený, že to dopadne dobře. Když neinkasujeme, budeme před odvetou v dobré výchozí pozici.“

VIDEO | Jak reagoval na vyjádření šéfa FCSB majitel Plzně Tomáš Paclík?

Jste připravený na roli šéfa plzeňské defenzivy?

„Nebude to jen o mně, Plzeň není postavená jen na Hájkovi.“

To jistě, ale v generálce proti Watfordu jste vypadal obrovsky sebejistě.

„Zase před tím to mohlo být lepší. Každopádně v tom posledním zápase jsme už působili kompaktně. I když jsme prohráli 0:1, tak výkon byl povzbuzením. Vypracovali jsme si nějaké šance, do zítřejšího zápasu jdeme sebevědomí.“

I přes tři porážky v řadě?

„Zažil jsem přípravu, kdy se nám extrémně dařilo, a v lize se pak všechno sesypalo. Předzávodní období o výsledcích není. Jde hlavně o to nabrat kondici, zahrát si proti kvalitním týmům a nezranit se. Teprve zítra přijde ten pravý tlak. Velký stadion, fanoušci, to dělá strašně moc.“

Je znát na atmosféře v mužstvu, že se blíží velký zápas? Ubývá srandiček?

„Ne, těch je pořád stejně. Fórky k tomu patří. Myslím, že si to zatím nepřipouštíme. Především jsme rádi, že je po přípravě a my konečně můžeme něco dokázat.“