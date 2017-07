Hrdina Slovácka hrál s natrženým svalem. Bolí to při všem, říká Zajíc

Co říkáte na váš rychlý zásah?

„Dostal jsem centr za Pernicu, on to nestíhal. Nastavil jsem nohu a dal to pod břevno. Myslel jsem, že to půjde a dáme jim trojku. A nic. (úsměv) Škoda, že jsme tak zalezli. Byl jsem vpředu sám, bylo to těžké.“

Nešlo vám to, že?

„Hráli jsme špatně, vůbec nám první poločas nevyšel. To všichni viděli. Ve druhém jsme se zvedli, ale taky to nebyla žádná sláva. Dokážeme hrát daleko líp. Bohužel, dnes to nešlo.“

Kdy jste měl jasno, že nastoupíte?

„Až včera jsem trénoval naplno s klukama. A dnes jsem se dozvěděl, že hraju. Tak jsem hrál... Mám asi natržený nebo prasklý břišní sval. S tím se nedá nic dělat, bolí to při všem. Myslel jsem, že budu ve dvacáté minutě střídat. Nebylo to úplně top, ale nakonec to celkem šlo.“

V minulé sezoně jste dal pět branek. Jaký máte cíl pro tuhle? Zopakovat to?

„To určitě ne, ale nebudu to konkrétně říkat nahlas. Dal jsem si nějaký cíl a nechám si ho pro sebe.“

