Katastrofální chyby v obraně, štvalo Uhrina po prohře Boleslavi

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 86. Komličenko Hosté: 37. Falta, 45+2. Falta Sestavy Domácí: Jakub Diviš – Fabián, D. Da Silva, Čmovš, Fleišman – J. Rada (46. Komličenko), Mareš – Jánoš (77. Levin), Matějovský (C), Chramosta – Mebrahtu (65. Magera). Hosté: M. Buchta – Sladký, Radaković, Jemelka, Vepřek (C) – Zahradníček (64. Moulis), Houska (90+2. Texl), Plšek (82. Manzia), Kalvach, Falta – Chorý. Náhradníci Domácí: Vejmola, Keresteš, Levin, Takács, Komličenko, Magera, Nečas Hosté: Reichl, Buchvaldek, Moulis, Manzia, Škerle, Texl, Linhart Karty Domácí: Fabián, Jánoš, Matějovský Hosté: Chorý, Radaković, Vepřek, Manzia Rozhodčí Miroslav Zelinka – Ondřej Pelikán, Dušan Pospíšil Stadion Adidas Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3577 diváků

Co rozhodlo o vaší prohře s Olomoucí 1:2?

„Utkání rozhodla první půle, kdy jsme udělali katastrofální chyby v obraně. Zbytečně jsme inkasovali. Věděli jsme, co bude soupeř hrát, to se nám tak nějak ukázalo. Chybělo nám, abychom se trochu víc rozběhali. To se nám povedlo ve druhé půli. Kdybychom dali šance, co jsme měli, tak se radujeme. Bohužel, ty dvě obrovské hrubky, které jsme udělali, nás stály body.“

Oproti čtvrtečnímu utkání proti Skënderbeu Korcë jste udělal jen jednu změnu v základní sestavě, Tomáše Přikryla nahradil Adam Jánoš. Nepřemýšlel jste, jestli sestavu víc protočit?

„Přemýšlel jsem, jestli to víc promíchat. Ale co jsme začali hrát poháry, máme už třetí změnu v sestavě. Pevně jsem věřil, že nám to půjde. Trvalo nám dlouho, než jsme se rozběhali. Ale záleželo na tom, jestli dáme branky, bohužel jsme je nedali. Měli jsme vyložené šance. To utkání neovlivnilo. Někteří hráči, kteří pak nastoupili, to zvedli.“

Nepřipadalo vám, že nasazení v první půli nebylo od vašeho týmu takové jako například ve čtvrtek v poháru?

„Připadalo.“

Můžete to nějak tým ovlivnit před odvetným zápasem v Albánii, kde budete hrát s výhrou 2:1 z prvního zápasu?

„Pevně věřím, že ne. Musíme se soustředit na to, abychom postoupili. Sled utkání jde tak rychle, že nemáme čas, abychom něco natrénovali. Budeme se soustředit na to, abychom dobře zregenerovali a připravili se dobře na čtvrteční utkání, kde bude asi čtyřicet stupňů.“

Podruhé nebyl ani na lavičce Patrizio Stronati. Proč?

„Patrizio je přeřazen do B-týmu.“