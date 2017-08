CELÝ SESTŘIH: Slavia - Jihlava 2:0. Hušbauer dal penaltu, zvýšil Danny

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 6. Hušbauer, 18. Danny Hosté: Sestavy Domácí: Laštůvka – Bořil (46. Frydrych), Jugas, Deli (60. Souček), Sobol – Ngadeu – Van Buren (86. Švento), Hušbauer, Rotaň, Danny – Milan Škoda (C). Hosté: Rakovan – Nový, Kryštůfek, J. Krejčí (C), Keresteš – Zoubele (80. Štěpánek), N. Daníček (46. Klíma) – Fulnek, Hronek, Popović (55. Dvořák) – D. Ikaunieks. Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Zmrhal, Mešanović, Švento, Altintop, Souček Hosté: Soukup, Rosa, Tlustý, Novotný, Štěpánek, Klíma, Dvořák Karty Domácí: Hušbauer Hosté: Zoubele, Keresteš, Dvořák, Nový Rozhodčí Nenadál – Nádvorník, Pochylý Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 10 112 diváků

Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý nasadil do základní sestavy novou posilu ukrajinského obránce Sobola, který zamířil do Edenu teprve ve středu. Do útoku se pak oproti duelu v Ostravě vrátil Škoda a právě on vybojoval už po pěti minutách penaltu poté, co ho ve vápně po rohu stáhl Zoubele. Pokutový kop proměnil Hušbauer, přestože bývalý slávistický brankář v barvách Jihlavy Rakovan vystihl směr střely.

Pražané od začátku kontrolovali hru a v 18. minutě zvýšili náskok. Hušbauer narýsoval kolmici do běhu na Škodu, jehož ránu vyrazil Rakovan jen k Dannymu, který doklepl míč do opuštěné branky a dočkal se premiérové trefy ve slávistických barvách. Pro červenobílé to byl v pátém soutěžním utkání sezony první gól ze hry a ne ze standardky.

720p 360p <p><span>Fotbalisté Slavie porazili v předehrávce 3. ligového kola Jihlavu 2:0. Mistr rozhodl už v úvodních 18 minutách, kdy se trefil Josef Hušbauer z penalty a Portugalec Danny. Na dojmy Josefa Hušbauera bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU.</span><br /><br /></p> REKLAMA Hušbauer chválil Sobola a litoval neproměněných šancí. Gólů mohlo být víc, hlavně v první půli, tvrdil • VIDEO iSport TV

V tu chvíli už začínalo být jasné, že červenobílí budou bodovat i v 29. ligovém duelu od příchodu Šilhavého. Po půlhodině domácí vyšachovali hostující obranu a dostali po Hušbauerově dorážce balon do jihlavské sítě potřetí, ale gól kvůli ofsajdu neplatil. Těsně před pauzou pak Škoda po Hušbauerově centru pálil sám před brankou nad.

Po změně stran začala hrozit i Vysočina. V 53. minutě po akci střídajícího Klímy vyrazil nebezpečnou střelu gólman Laštůvka na roh, po něm se odrazil míč k Hronkovi, ale ten odkrytou branku netrefil. Neujala se ani Dvořákova dalekonosná střela a Slavia tak ani ve třetím kole neinkasovala.

Domácí po pauze ubrali z tempa a větší šanci měli až v 71. minutě, kdy Dannyho ránu vyrazil Rakovan. I tak Pražané v klidu dotáhli zápas ke třem bodům.

720p 360p <p dir="ltr"><span>Poslední ligový zápas před cestou na Kypr k utkání čtvrtého předkola Ligy mistrů se Slavii výsledkově povedl. Červenobílé proti víceméně bezzubé Jihlavě uklidnil gól z penalty už v 5. minutě, pak se ještě poprvé v novém působišti trefil Portugalec Danny. Domácí už pak víceméně v poklidu dokráčeli k očekávané výhře.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Slavia - Jihlava 2:0. Za 20 minut rozhodnuto, góly dali Hušbauer a Danny • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Škoda po rohu hlavičkoval vysoko nad • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Danny vypálil zblízka, Rakovana nepřekonal • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Škoda upadl do vápna, rozhodčí penaltu nenařídil • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Neuvěřitelné! Frydrych vyrazil míč z prázdné brány, Hronek se z metru ukopl • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Klímu skvěle vychytal Laštůvka • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Ngadeu po rohu hlavičkoval těsně vedle • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Hušbauerovu povedenou střelu k tyči vyrazil obránce • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Prásk! Keresteš sestřelil Bořila, dostal žlutou • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Ikaunieksovu střelu na poslední chvíli srazil na roh Deli • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Van Burenovu nadějnou střelu Rakovan vyrazil • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Krásná akce! Škodovu střelu dorazil Danny a je to 2:0 • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Ngadeu přiklepl míč Van Burenovi, ten překopl bránu • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Po Škodově souboji se Zoubelem kopal Hušbauer penaltu a Slavia vede 1:0 • VIDEO iSport TV