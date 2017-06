Legenda Novotný o dění na Letné: Nám sparťanům je špatně u srdce

V hráčské kariéře to vytáhl na čtrnáct mistrovských titulů, nikdo jich v rudém dresu Sparty nevyválčil víc než Jiří Novotný (47). Zdálo by se, že rekordní sběratelský počin mu v budoucnu zajistí vstupenku mezi persony, které se o klub a jeho hráče starají. Ale je to jinak. Někdejší reprezentační stoper na Letné žádnou práci nemá a v rozhovoru pro iSport.cz (nejen) toto téma rozebírá. „Myslím, že už žádnou nabídku nedostanu,“ svěřoval se Novotný během fotbalové-hokejové benefice Tomáše Rolinka v Srchu.

Jaký je váš základní dojem pocit z počínání Sparty v poslední době?

„Je mi strašně smutno. Deset let se to nehýbe k lepšímu. Bohužel, na Spartě dělá většina lidí, kteří s ní nemají nic společného a je jim ukradená. Jsou to majitelovy peníze, který je za ty lidi utrácí a bere si je tam. Upřímně, nám sparťanům už je dlouho špatně u srdce.“

Vám Sparta nikdy nenabídla odpovídající práci?

„Kdysi měl jít k juniorce trenér Kmoch. Sedli jsme si spolu a on mi nabídl pozici asistenta. Docela mě to lákalo, zrovna jsem měl čerstvě profi licenci. Když s tím návrhem přišel na vedení, odpověděli mu, že pozici slíbili Martinu Haškovi. A že právě on tím asistentem bude. Od té doby jsem žádnou nabídku nedostal a myslím, že ani nedostanu.“

Vážně nevěříte?

„Sparta je jenom pro vybrané, pro vyvolené, každý se tam dostat nemůže. Kdyby Sparta byla úspěšná, nebude mi to vadit, jenže ona není a to mě štve. Dvanáct nebo kolik let nekopala Ligu mistrů, to je strašně dlouhá doba. Těší mě, že aspoň Michal Horňák je čtvrtým rokem ve Spartě, možná i déle. Teď přišel na Letnou Jirka Jarošík. Tak aspoň někdo, kdo za Spartu vždycky dýchal a pořád dýchá.“

Rozumím, ale co názor druhé strany, že s ryzím sparťanstvím se to nesmí přehánět, protože bohatá letenská minulost nutně neznamená jistotu lepšího manažerského či trenérského výkonu?

„Vždyť jsem říkal, že Sparta je pouze pro vyvolené, na druhé straně je fakt, že v naší éře na Spartě zdaleka nepracovalo tolik lidí, co teď, ale byli to sparťané celým srdcem. Skutečně za Spartu dýchali, rozkrájeli by se. Nechci nikoho urážet, ale dnešní lidé ze Sparty s ní opravdu nemají nic společného, a jak jsem zmínil, její historie, význam a odkaz je jim ukradený.“

Nevěříte, že nastane obrat nástupem italského kouče Andrey Stramaccioniho?

„Nejsem si jistý, zda tento krok je správný. Měl sice úspěchy s juniorským týmem, ale nikdy s dospělými. Jsem ve velkém očekávání, jak to bude vypadat. Uvidíme.“

Za vás bylo prakticky nemyslitelné skončit v domácí lize třetí.

„Taky jsme nebyli pořád první, ale jakmile nám jeden rok nevyšel, druhou sezonu jsme to napravili. V tom byla naše síla.“

Majitel Daniel Křetínský párkrát obměnil sestavu vedení, ale nikdy to nepřineslo očekávaný progres. Je to tedy především o jeho špatných volbách lidí, kteří mu Spartu šéfují?

„Pan majitel Křetínský se někde nechal slyšet, že pan Kotalík fotbalu rozumí. Tak nevím.“

Nicméně, strahovská mládež však pod velením Jaroslava Hřebíka šlape, nemáte ten dojem?

„Mládež na Spartě se dělala dobře i předtím, kdy u toho Hřebík nebyl. Ale je fakt, že teď se o ní hezky píše.“

Jak jste přijímal titul Slavie? Třeba sešívané křepčení Spartu pomůže nakopnout, nebo ne?

„Slavia vyhrála nejvíc zápasů, takže si titul zasloužila a nezbývá, než jí pogratulovat. Sparta se teď vydala cestou velkých nákupů a utrácení, dřívější trenéři takové možnosti neměli, posily na Letnou za takové peníze nechodily jako teď, co přišel ten Ital. Říkám si, jestli to trochu nezavání degradací českých trenérů.“

Jak jste vůbec do fotbalu zapojený v současné době a jak zní vaše plány do budoucna?

„Ve Vestci mám dětskou akademii, takže mým zapojením ve fotbale je, abychom k němu přivedli co nejvíce dětí. S tím, že pokud se u nás objeví nějaký talent, beze všeho ho pustíme, aby se rozvíjel dál. Jinak jsem patronem reprezentační dvacítky, což mě baví. Jednou bych se chtěl trénování věnovat naplno, uvidíme, jestli se vůbec naskytne nějaká šance.“

Nejveseleji to nevyhlíží ani s národním týmem, co vám probíhající kvalifikace ukazuje?

„Generace Nedvědů, Rosických, Poborských, Kollerů odrostla a nám nezbývá, než vychovat další hráče. Máme zajímavou jednadvacítku, kde talenty rozhodně jsou, za všechny jmenuju Patrika Schicka a Jankta. Chce to ale ještě trochu času, než se z nich stanou lídři nároďáku. Není to jednoduché, akorát mě napadají myšlenky Petra Kouby, který nedávno v jednom rozhovoru líčil, že naši generaci zajímaly hlavně vítězství, to byla stěžejní motivace, dnes to kluci hrají hlavně pro peníze.“

Na exhibici hokejistů v Srchu jste prokázal, že máte k němu blízko, ale pak je tu ještě jedna záležitost: útočník St. Louis Blues Vladimír Sobotka patří do vaší rodiny…

„Je to tak, s mojí dcerou má téměř roční holčičku. Jsem rád, že si holka našla sportovce, s Vláďou si rozumíme. Na hokej se rád dívám, občas zajdu i s veterány do Letňan, s Petrem Nedvědem, Jirkou Tlustým, Petrem Průchou. Hokej mě hodně baví, výborný relax, navíc je lepší pro kolena, nedostávají takový zápřeh jako na trávě. Po ledě se pěkně kloužete…“

Nebyl problém, že Sobotka je bývalý slávista?

(usmívá se) „Ne, vůbec ne. I za nás jsme se s klukama slávistickýma kolikrát v derby pokopali, ale skončil zápas, potkali jsme se na pivu, hráli jsme spolu za reprezentaci, rivalitu jsme mezi sebou měli jen v bitvách proti sobě, jinak ne.“