Boj o postup bez posil? Olomouc nemá na přestupy a hledá investora

Olomoucká Sigma na svého nového akcionáře, který by do klubu vlil finance, stále čeká. Jednání k žádnému závěru nevedou. Primátor Antonín Staněk, jenž je zároveň šéfem klubové dozorčí rady, sice hodlá v pátek sdělit k věci zásadnější stanovisko, nového akcionáře nejspíš nepředstaví. A to je pro klub svízel. Sportovní ředitel Ladislav Minář, jenž by rád druholigovou Sigmu před jarním finišem posílil, se přísunu peněz nedočká. A tím zřejmě padnou i plány na zkvalitnění kádru.

Na první nepostupové místo mají po podzimu šestibodový náskok. K tomu kádr, který v zimě nejspíše nikdo neopustí. Jenže. Baník vydatně posílil. Opava ukázala už na podzim svou sílu a číhají i České Budějovice. Také proto chtěl Ladislav Minář a trenér Václav Jílek olomoucký kádr posílit třemi, možná čtyřmi hráči. Mají zatím jen jednoho. A peníze na nákup dalších posil nejsou.

Do olomouckého kádru přibyl zatím jen konžský útočník Bidje Manzia. Minářovy a Jílkovy plány byly ovšem podstatně smělejší. „Vytipovali jsme si až čtyři hráče. Se všemi jsme jednali. Bohužel vždy jsme narazili na to, že hráč nebo klub slyšely pouze na přestup, nikoliv hostování,“ konstatoval Minář, jenž se netají tím, že mu současná situace, jaká nyní v Sigmě panuje, práci vydatně komplikuje. „Pokud se něco nezmění, peníze na to, abychom hráče koupili, mít nebudeme. Hledat budeme samozřejmě dál, ale už jen hráče na hostování,“ pokračuje Minář.

Je si vědom, že olomoučtí fanoušci posily očekávají. A že pokud je Sigma nepřivede, hněv se snese dílem i na jeho hlavu. „S tím už jako sportovní ředitel musím počítat. Když budeme prohrávat, bude se skandovat „Minář ven!“ Když se nám podaří devětkrát za sebou vyhrát, žádné „Minář dobrý!“ fanoušci skandovat nebudou,“ má o věci jasno olomoucký sportovní ředitel.

Chtěl do Olomouce přivést šikovného Tomáše Hykela z Frýdku-Místku. Nepovedlo se. Do jednání se vložil Baník, přímý konkurent Sigmy v boji o postup, jenž penězi disponuje, a zdá se, že hráče získá on.

Psychiku kádru to prý nerozhodí

A co když nejistá budoucnost, která klub stále obestírá, dolehne na psychiku hráčů? Minář se toho neobává. „Všichni naši hráči mají vyplaceny všechny požitky, na které mají nárok. To by se nemělo do konce sezony změnit. Takže nemám důvod si myslet, že by mužstvo nepracovalo na sto procent,“ odmítá Minář obavy tohoto druhu.

Na nové informace, které se týkají příchodu nového majitele, jenž by po Josefu Lébrovi převzal ekonomickou spoluzodpovědnost za klub, však netrpělivě čeká i on. Nic se však neděje. Jednání se Zdeňkem Zlámalem podle všech dostupných informací nepokračují. A ani kolem nového, dosud neznámého investora, jehož zástupci se setkali s primátorem Antonínem Staňkem, se aktuálně nic neděje.

Další setkání se zástupci města, ač bylo plánováno, se neuskutečnilo. Víc se má veřejnost dovědět v pátek po skončení jednání klubové dozorčí rady. „Po ní sdělím veřejnosti určité zásadní informace. Do té doby už nebudu průběh celé záležitosti komentovat,“ řekl pouze primátor Staněk.

Bylo by velmi překvapivé, kdyby Staněk v pátek oznámil jméno nového akcionáře. Dohody se zjevně nedaří. A Sigma, která s odchodem Josefa Lébra přichází o klíčový zdroj financí, zůstane v nejistotě.