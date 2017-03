Zápotočný po výhře Baníku: To mělo jít v televizi. Bylo to tu jako v Turecku

Bylo to pro Baník šťastné vítězství?

„Myslím spíš, že propracované. Šli jsme za ním, byl to zápas na úrovni zápasu v první lize. Byli jsme pod tlakem, ale hlídali jsme si to. Dnes jsme to odehráli takticky moc dobře, trochu jsme změnili rozestavení. Musím všechny kluky pochválit, protože to bylo odbojovaný. Nakonec jsme dali gól a Opava ne. Jsme za to rádi.“

Jak moc je tento výsledek důležitý pro další vývoj soutěže?

„Pro nás hráče hlavně v hlavě. Dlouho jsme nevyhráli venku, proto si téhle výhry budeme cenit. Už jsem nabádal kluky, ať něco nezkazíme, ať jsme pokorní. Čeká nás hned další těžký domácí zápas proti Vlašimi, která je vynikající.“

Tohle byl jeden z vrcholů druholigové sezony. Z Opavy si Baník Ostrava odvezl důležitou výhru 1:0, díky níž zvýšil náskok na druhém místě a přiblížil se návratu do nejvyšší soutěže. Kapitán Tomáš Zápotočný si uvědomoval, o jak důležitý výsledek šlo a pochvaloval si úroveň zápasu na hřišti i v hledišti, přestože v něm fanoušci hostů chyběli. Přirovnal ho k Turecku, kde v minulosti hrál za Besiktas Istanbul a Bursaspor.

Jak jste viděl atmosféru na stadionu?

„Byla fantastická, klobouk dolů před diváky v Opavě. Každý fotbalista chce takhle hrát. Jsem rád, že si to mladí zkusili, bylo na nich vidět, že jsou nervózní, pro ně velká zkušenost. Pro mě ani ne, mě to vyhecuje a strašně se mi takové zápasy líbí. Strašně se divím, že to nebylo v televizi, protože taková atmosféra… Dnes mi to trochu připomnělo Turecko.“

Ale v ochozech chyběli vaši fanoušci…

„Chyběli, ale pomohli nám opavští. Když hrajeme venku, tak nás obvykle vyburcují naši fanoušci. Dneska pomohla Opava, já jim děkuju.“

O jediný gól se postaral Tomáš Mičola. Jak vidíte jeho přínos pro tým?

„Moc mu to přeju, je to poctivý kluk. Po Ústí nám vybojoval další tři body. Nebyl negativní, když nenastupoval v základní sestavě. Je vidět, že je to frajer na správném místě.“

Fanoušci Baníku Ostrava vyrazili k stadionu Opavy, odkud je vytlačila policie. Podívejte se, jak to vypadalo v okolí během druholigového šlágru.