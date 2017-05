Olomoucký gólman po postupu: Druhá liga? Utrpení, ztracený rok…

Před rokem chtěl po sestupu končit. Byl frustrovaný, vyčerpaný. Dnes slaví s Olomoucí comeback do nejvyšší soutěže. A pár dní to zabere. „Bude to dlouhé,“ ujišťoval brankář Miloš Buchta poté, co si Sigma po triumfu 4:1 ve Znojmě zajistila po předehrávce 26. kola FNL rychlý návrat mezi elitu. „Všechny jsme přehrávali,“ tvrdila šestatřicetiletá jednička Sigmy.

O vašem postupu se dlouho dopředu nepochybovalo, euforie teď asi není úplně to správné slovo, co?

„Přijít to muselo. Tušili jsme, že to zvládneme. Známe naši sílu. Ani v jednom ze šestadvaceti kol jsme nebyli horší mančaft. Sice jsme dvakrát prohráli, ale na Baníku jsme měli velkou smůlu, a kdo byl v Táborsku, ten viděl terén. My jsme technický tým, tam to bylo víc o bojovnosti. Ta nám někdy trošku chybí. Možná jsme dostali facku a upozornění, že prohrát se dá. Od té doby táhneme sérii bez porážky. Vždycky je lepší, když si to sami vybojujete.“

Byl ten rok pro vás k něčemu užitečný?

„Pro mě to bylo utrpení, ztracený rok. V Sigmě jsou podmínky na první ligu. Klub tam patří a věřím, že po druhém sestupu za tři roky se kompetentní lidé zamyslí a nenechají to dojít zase tak daleko. Snad se bude v Olomouci hrát dlouhé roky lepší fotbal. Doufejme, že časem třeba i evropské poháry.“

Zatím není ekonomická jistota ani na první českou ligu.

„Klub nám závazky plní, všechny pohledávky máme vyplacené. Akorát nevíme, kdo bude nový majitel. Věřím, že naše hra a postup přitáhne nějakého zájemce, který by chtěl pomoct.“

Opravdu jste byli o tolik lepší než konkurenti?

„Viděli jste dnes Znojmo, velmi kvalitní mančaft. Loni hrálo o postup a proti nám mělo asi dvě šance. Vládli jsme, sedlo nám to. Šli jsme si za tím od začátku zápasu. Ani jsem si nevšiml, že hrajeme po vyloučení o jednoho míň. Kádr zůstal po kupě, kabina super funguje. To se odrazilo na výsledcích.“

Jaká je vlastně FNL?

„Je nepříjemná. Nikdo vám nedá nic zadarmo. Velká zkušenost pro nás. Nečekal jsem, že to bude tak obrovský skok. Kvalitativně to bylo jasné, ale velký rozdíl je i v zázemí. Kluby mají jiné možnosti. V první lize je větší sledovanost, víc zápasy prožíváte a možná se lépe koncentrujete. Doufám, že si teď budeme víc vážit první ligy.“

Zůstanete v Sigmě?

„Jo, nějak jsme se domlouvali. Chtěl bych si ještě v Olomouci zahrát první ligu. Začal jsem tady s velkým fotbalem, než jsem odešel do světa. Chtěl bych to tady i skončit.“

Komu přejete postup jako druhému – Opavě nebo Baníku?

„Oba mají skvělé fanoušky, pěkné stadiony. Herně se mi trošičku víc líbila Opava, přišla mi víc nebezpečná. Baník nebyl venku tak přesvědčivý. Ale umí vyhrát na 1:0. My pojedeme naplno až do posledního zápasu. Řekli jsme si, že už ani jednou neprohrajeme.“