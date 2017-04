Mašek se stal z hrdiny nešťastníkem. Penaltu jsem kopl mizerně, štvalo ho

Domácí prohrávají gólem kapitána týmu hostí Lukáše Magery, trenér Miroslav Koubek dává pokyn a z lavičky se zvedá Dominik Mašek, se třemi trefami nejlepší ligový střelec mužstva. V 71. minutě vbíhá na hřiště a o čtyři minuty později vyrovnává pohotovou střelou levou nohou do koutu soupeřovy branky. „Šel jsem na hřiště s tím, že chci mužstvu pomoct,“ stanovil si cíl.

Splnil ho, na gól mu chytrým načechraným obloučkem namazal kapitán týmu Josef Jindřišek. „Střetli jsme se očním kontaktem, hned věděl, kam si naběhnu,“ odkryl Mašek vzájemné soucítění se spoluhráčem. „Dal mi to krásně za beky, balon letěl přesně, jenom jsem nastavil placíru a povedlo se mi to pěkně trefit,“ pochválil si. „Ani jsem nemusel dávat ránu, gólmanovi to prolétlo mezi tělem a rukou,“ dodal.

Do dění zápasu mohl zasáhnout ještě v 83. minutě, kdy se dožadoval penalty po zákroku stopera hostí Patrizio Stronatiho. „Navedl jsem si rychlým dotekem balon na střed, píchl jsem si ho a přišel kontakt na moji nohu,“ popsal situaci. „Faul,“ tvrdil přesvědčivě.

Rozhodčí Martin Nenadál ovšem pokutový kop nenařídil. „Třeba si v konci utkání netroufl, nebo to dobře neviděl, bylo to rychlé,“ zapřemítal. „Ale z mého pohledu to penalta byla,“ stál si za svým.

Na závěr ovšem přišlo zklamání. Za nepříznivého stavu 3:4 v penaltovém rozstřelu Mašek neuspěl a Mladá Boleslav postoupila do semifinále. „Kopl jsem ji špatně, to se bohužel stává,“ nehledal výmluvy. „Byl jsem rozhodnutý, že ji kopnu po své noze, ale neumístil jsem ji dobře. Vlastně mizerně, gólman to chytil,“ povzdechl.

Mladoboleslavský brankář Luděk Vejmola šel na správnou stranu hned, znají se z reprezentačního výběru do 21 let. „Třeba měl nějaké informace, ale já ji hlavně nekopl dobře. Kdybych ji poslal k tyči, tak by na ni nedosáhl,“ hledal Mašek chybu jen v sobě.

Z pětice, která penalty trénovala, vypadl pro naprostou únavu a křeče stoper Michal Šmíd. Jeho náhradník neuspěl, jak přiznal kouč týmu Miroslav Koubek. „Byl jsem předem určený a chtěl jsem na ni jít. Nevyhýbal jsem se jí,“ odhalil Mašek, že oním nedobrovolným exekutorem byl David Bartek, jenž přestřelil. „Většinou penalty proměňuju, tentokrát se to nepovedlo,“ rozhodil rukama Mašek.

„Je škoda, že jsme nepostoupili, ale předvedli jsme slušný výkon,“ uvědomoval si ztracenou příležitost porvat se o zisk pohárové trofeje.