Hušbauera nadzdvihl Deliho kiks. Lajdáckost, zlobil se po vyřazení Slavie

Hodně vás Deliho chyba před prvním nadzvedla?

„Tohle se nesmí stát. Předvedli jsme tu největší hrubku, co můžeme, kdy stoper vyváží balon, ztratí ho a soupeř jde do otevřené obrany. Kdyby to bylo nula nula, třeba bychom nějaký gól dali, ale bohužel jsme ho dostali, pak už to zavřeli. Hráli jsme dlouhé balony a už to bylo těžké. Podobných chyb bylo víc, hodně velkých, bylo to lajdácké. Nad tím se musíme zamyslet.“

Poznamenalo výkon mužstva, že v základní sestavě byli proti obvyklému složení čtyři jiní hráči?

„Máme široký kádr, tím by to nemělo být. Kdo nastoupí, měl by se ukázat a udělat maximum, aby zase příště hrál. Ale nikomu se to nepodařilo, všichni jsme hráli pod své možnosti.“

Zlínskou obranu jste se snažili překonat nakopávanými balony. Nedalo se vymyslet něco jiného, když tento způsob hry nepřinášel užitek?

„Asi dalo. Ve druhé půli jsme to nakopávali na Škoďáka (Milan Škoda), ale netrefovali jsme ho, jak jsme chtěli. Balony nelítaly přesně, když už se povedlo vyhrát hlavičkový souboj, neměli jsme ten odražený. Bylo to hektické, nemělo to žádný systém. Když jsme se dostali kombinací do stran, nepřišel kvalitní centr.“

Jak se kouše porážka po 24 zápasech?

„Je nepříjemné, že to přišlo zrovna teď. Chtěli jsme moc do finále, bohužel se nám to nepodařilo. Můžeme se ale teď soustředit jen na ligu.“

Myslíte, že porážka vás nakopne, nebo naopak přidusí?

„Já věřím, že nakopne. Možná je dobře, že přišla v poháru a ne v lize, protože kdybychom ztratili v ní, tak by to vůbec nebylo dobré pro boj o titul. Semkneme se a budeme se soustředit jen na jednu soutěž.“

Měl jste kapitánskou pásku. Cítíte o to větší zklamání?

„Nebyli Jirka Bílek, Milan Škoda, vyšlo to na mě. Ze starších jsem zbyl už jen já. I proto mě mrzí mnohem víc, že jsme zápas nezvládli. Zlín taky nehrál nic extra dopředu, spíš zezadu na brejky, ale vyšlo mu to. Jak říkám, moc jsme chtěli do finále postoupit, ale za takový výkon jsme si to nezasloužili.“

