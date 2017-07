Ostuda na úvod sezony: Budějovice vypadly z poháru, nestačily na Velvary

České Budějovice si v letní přípravě připsaly cennou remízu 0:0 s úřadující mistrem Slavií, ale vstup do soutěžní sezony pro ně skončil propadákem. Nedávný prvoligista nastoupil do utkání na hřišti sedmého celku minulé sezony divizní skupiny B lehkovážně a nadšeně bojující domácí to ztrestali. V 55. minutě se po skrumáži prosadil Antonín Holub a Velvary pak už senzační výhru i přes drtivý tlak hostů v závěru udržely.

S divizním soupeřem vypadl také nováček druhé ligy Olympia Praha. Bývalý Olympia Hradec Králové v Živanicích vedl 2:0, domácí si ale dvěma góly v posledních jedenácti minutách vynutili prodloužení a následně triumfovali na penalty 5:3. Frýdek-Místek prohrál 0:2 na hřišti třetiligového HFK Olomouc.

Dalších osm druholigových celků dnes postoupilo. Jen o branku (2:1) vyhrála Příbram v Čáslavi a vítězný gól dala jedna z letních posil Středočechů Peter Grajciar. Druhý z týmů, které na jaře sestoupily z první ligy, Hradec Králové, odehraje první kolo až v neděli.

Nejvíce si zastřílel Sokolov, který rozdrtil Louny na jejich hřišti 7:0. Zápas mezi Vysokým Mýtem a druholigovými Pardubicemi se nedohrál kvůli průtrži mračen.