Pelta junior dal gól Jablonci. Vrchol kariéry, víc pro mě už není, tvrdil

Byl to pikantní souboj. Ve 2. kole MOL Cupu se utkal FK Jiskra Mšeno v městském derby s prvoligovým Jabloncem. U divizního nováčka je hrajícím sportovním manažerem Adam Pelta (20), syn bosse Jabloneckých Miroslava (52). Junior dokonce skóroval z penalty, ale dál jdou prvoligisté po výhře 4:1. „Dát gól Jablonci? Pro mě asi vrchol kariéry,“ liboval si mladší z rodiny.

Oba kluby od sebe vzdušnou čarou dělí přibližně tři kilometry, ale Jiskra Mšeno s Jabloncem k sobě mají mnohem blíž. U nováčka divize C je totiž hrajícím sportovním manažerem Adam Pelta, syn šéfa prvoligového Jablonce Miroslava Pelty. Nakonec postoupil tým hlavy rodiny. Nad celkem se zhruba dvoumilionovým rozpočtem vyhrál 4:1.

Jak rodinnou bitvu vnímali? „Pro mě to bylo pikantní, doma jsme se hecovali, ale převážně s dědou, táta hlavně chtěl, aby postoupili,“ uvedl Adam Pelta. Dědečkem je totiž vedoucí mužstva „zelenobílých“ Petr Majer, Peltův tchán... „Samozřejmě fandil Jablonci, chtěl, aby nám dali dvanáct,“ usmál se Pelta junior, který za dobrý výsledek vypsal i prémie.

„Vzhledem k tomu, že jsme nepostoupili a ani neudrželi v půli remízu, maximálně klukům koupím večeři a dáme si pivo,“ culil se jediný střelec Mšena. Skóre překvapivě otevřel ve 28. minutě. Z pokutového kopu, ke kterému nikoho nepustil. „Snad posledních deset penalt jsem kopal já, všechny jsem proměnil a proti Jablonci jsem chtěl dát branku,“ přiznal úspěšný exekutor.

Když s přehledem překonal Romana Valeše, zaťal pěst a radostí s ní zapumpoval. Skoro devět stovek fanoušků okolo hřiště v Břízkách vybuchlo nadšením. „Chtěl jsem branku slavit. Pro mě je to emoční. Dát branku Jablonci je pro mě asi vrchol kariéry. Nic víc pro mě není. Chtěl jsem jednou nastoupit v lize, tak jsem alespoň hrál proti ligovému mančaftu v poháru,“ liboval si Pelta junior.

„Známe se dobře už od žáků, párkrát jsme proti sobě už hráli, takže pro mě to tak speciální nebylo, ale pro něj to asi byla motivace, chtěl se ukázat,“ připustil útočník Jablonce Ondřej Mihálik.

Senzační vedení týmu hrajícího o tři soutěže níž však vydrželo jen deset minut, během kterých přišlo o vyloučeného Františka Koblížka. Skóre pak během tří minut otočil Mirzad Mehanovič.

S tátou se „synátor“ v pauze pozdravil. „Ukazoval jsem mu ‚véčko‘, když jsem vstřelil gól,“ prozradil syn. A hecovali se i v pauze, když hráč Mšena narážel na přísné vyloučení. „Říkal jsem mu, že má chyceného rozhodčího. Táta se tomu jen smál,“ žertoval mladší z rodu.

Nenechte se však zmást, Pelta starší na sobě žádné emoce znát nenechal. Alespoň navenek ne. Celý zápas nenápadně sledoval sedící na staré tribunce s místy jen ke stání, kousek od jabloneckého kotle. „Nezlobte se, ještě ne,“ odmítl žádost o pár slov ohledně souboje s družstvem svého potomka bývalý předseda fotbalové asociace, který od května čelí obvinění z machinací se státními dotacemi.

Oba kluby si často domlouvají přáteláky, naposledy se utkaly před měsícem a prvoligový klub vyhrál jasně 7:0. Nyní sice duel tak jednoznačný nebyl, „zelenobílí“ i přesto splnili povinnost.

„Rodilo se to těžko. Jiskra byla na nás hodně namotivovaná, Adam asi přilil trochu olej do ohně... Prohrávali jsme, ale pak jsme to otočili. Na některých hráčích bylo vidět, že jejich přístup není úplně stoprocentní,“ uzavřel kouč Jablonce Zdeněk Klucký.