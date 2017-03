Jsme pomalí, sepsul hvězdy Guardiola. Máme nejlepší útok, zářil kouč Monaka

"Nebylo to o obraně. Naši útočníci musejí být agresivní a podržet míč. To nedělali a to je důvod, proč jsme vypadli," řekl Guardiola novinářům. "Naše síla je v napadání. Jsme ale příliš pomalí a proto jsme také v Evropě dostali tolik gólů," přidal na adresu útočné trojice Sergio Agüero, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne.

City v Monaku přišlo o náskok už po 29 minutách a v prvním poločase ani jednou nevystřelilo, což se mu stalo v Lize mistrů poprvé. "Nechtěli jsme dát soupeři šanci, aby si myslel, že si může jen tak přihrávat. V prvním poločase jako bychom na hřišti ani nebyli," prohlásil bývalý kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.

Po přestávce se sice hosté výrazně zlepšili a přitlačili, ale Agüero zahodil dvě šance a domácím tak po přímém kopu vrátil postupový náskok Bakayoko. "Druhá půle byla lepší, ale už to nestačilo," uvedl šestačtyřicetiletý kouč.

"Bohužel ta standardní situace nás vyvedla z tempa," konstatoval Guardiola. "Ale zapracujeme na tom. Někdy musíte předvést něco navíc a mít štěstí. Nám se to nepovedlo," dodal.

"Přišel jsem sem vyhrát Ligu mistrů. Snažil jsem se a budu se snažit dál. Kdybychom hráli celý zápas jako v průběhu sezony nebo ve druhém poločase, tak by to stačilo," prohlásil. "Doufejme, že příště už to předvedeme celých devadesát minut," řekl Guardiola.

Jardim: Nemáme se čeho bát

Fotbalisté Monaka si podle trenéra Leonrada Jardima postup do čtvrtfinále Ligy mistrů přes Manchester City zasloužili. Jeho tým potvrdil, že má nejlepší útok v Evropě, a také ukázal, že se s francouzskou ligou musí počítat.

"Chyběl nám Falcao, Glik... Moc lidí nám šanci na postup nedávalo," řekl Jardim. "Ale já se pořád zastávám francouzské ligy. Jsou v ní dobré týmy, dobří hráči a dobří trenéři," dodal kouč, jehož tým sice první zápas v Anglii prohrál 3:5, po domácí výhře 3:1 ale postoupil díky většímu počtu vstřelených branek na soupeřově hřišti.

"Říkal jsem, že když dáme tři góly, tak postoupíme. A hráči to vzali za své," přidal dvaačtyřicetiletý Jardim. "Navíc nám sedí hra anglických soupeřů. Před dvěma lety jsme vyřadili v osmifinále Arsenal a teď jsme ve skupině dvakrát porazili Tottenham," citovala kouče agentura AP.

"Monako si postup zasloužilo. Už v prvním zápase měl soupeř docela štěstí," uvedl Jardim. "V odvetě jsme jim v prvním poločase nepůjčili míč. Měli jsme víc ze hry a zase můžeme říct, že opět měli docela štěstí," připomněl první poločas odvety, ve kterém City nemělo ani jednu střelu.

Knížecí celek v obrat věřil také díky tomu, že v soutěžních zápasech v této sezoně dal 126 branek. "Máme nejlepší útok v Evropě," prohlásil Jardim. "Na skóre to skončilo 6:6, ale dali jsme víc gólů venku a zvládli domácí odvetu. Postup jsme si zasloužili," přidal střelec třetího gólu Tiemoué Bakayoko.

Monako postoupilo spolu s Leicesterem, Atléticem Madrid, Bayernem Mnichov, Borussií Dortmund, Juventusem Turín, Barcelonou a obhájcem trofeje Realem Madrid. Dvojice pro čtvrtfinále určí páteční los. "Nemáme se čeho bát," prohlásil Bakayoko.