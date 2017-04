Real narazí v semifinále Ligy mistrů na Atlético, Monaco má Juventus

Real potká Atlético na domácí půdě v úterý 2. května. Odveta je v plánu na středu 10. května. Monaco přivítá Juventus doma ve středu 3. května, v Itálii se pak bude hrát v úterý 9. května.

Real usiluje o to, aby jako první celek v novodobé podobě Ligy mistrů obhájil trofej. V součtu s dřívějším PMEZ má "Bílý balet" na kontě rekordních jedenáct vítězství.

Real porazil Atlético také ve finále před třemi lety. Stejně jako vloni skončil zápas po 90 minutách nerozhodně a "Bílý balet" poté vyhrál 4:1 po prodloužení. Atlético proti městskému rivalovi neuspělo ani v semifinále v roce 1958 a předloni ve čtvrtfinále. Nyní bude mít drobnou výhodu v tom, že odehraje odvetu doma.

Juventus ve čtvrtfinále vyřadil Barcelonu s celkovým skóre 3:0 a proti Monaku, které je mezi nejlepší čtyřkou poprvé od roku 2004, bude papírovým favoritem. Zvlášť když vedoucí tým italské ligy přes aktuálního lídra francouzské nejvyšší soutěže přešel v obou vzájemných soubojích ve vyřazovací fázi Ligy mistrů - v roce 1998 v semifinále a předloni ve čtvrtfinále.

"Vyřazení Barcelony byl skvělý výsledek, ale hráči zůstávají koncentrovaní a jejich cílem je pokusit se získat trofej. V semifinále není slabý soupeř, takže k postupu budeme muset hrát na absolutním maximu svých možností," řekl po losu viceprezident Juventusu a bývalý kapitán české reprezentace Pavel Nedvěd.

"Monako je silný tým s mnoha talentovanými hráči a jejich cesta soutěží je úžasná. Musíme si dát pozor," doplnil záložník Juventusu Sami Khedira.

12:20 | Je rozhodnuto. Real narazí v semifinále Ligy mistrů na Atlético, Monaco na Juventus.

12:15 | Už se to blíží. Losovat bude velšská legenda Ian Rush.

12:08 | Na pódiu jsou zástupci všech klubů. Juventus reprezentuje bývalý český reprezentant Pavel Nedvěd.

12:00 | Los semifinále Ligy mistrů oficiálně začal. Tradičně nás nejdříve čeká krátký program, ve kterém budou představeny všechny týmy a rovněž budou připomenuta pravidla losu.

11:50 | Real Madrid může mít v této sezoně Ligy mistrů ještě o něco větší motivaci než ostatní. Může se totiž stát prvním týmem, který v moderní historii prestižní soutěže obhájí titul.

11:45 | Juventus je v semifinále Ligy mistrů velmi úspěšný. Z jedenácti účastí postoupil hned osmkrát do finále. Poslední titul ale získal v roce 1996.

11:40 | Kluby z Madridu mají v posledních letech se semifinále Ligy mistrů opravdu velké zkušenosti. Real postoupil do této fáze už sedmkrát v řadě, Atlético zase za posledních osm let bylo v semifinále pětkrát. Zatímco „bílý balet“ má za toto období dva tituly, Atlético na svůj historický čeká.

11:10 | Pokud by Real Madrid narazil na Monaco, trenér Zinedine Zidane by mohl začít vzpomínat. V roce 2004 totiž stál v dresu „bílého baletu“ proti knížecímu klubu ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Real doma vyhrál 4:2 a viděl se v semifinále. Jenže Monaco doma nečekaně vyhrálo 3:1 a nakonec padlo až ve finále s Portem. Pokud by se Monaku podařilo něco podobného i nyní, bylo by to obrovské překvapení.

11:00 | Už jen hodina a vypukne to!

Los

Los semifinále Ligy mistrů začne tradičně ve švýcarském Nyonu od 12:00. Po něm se můžeme těšit na ohlasy ze všech týmů. Od 13:00 se pak dozví dvojice pro semifinále také Evropská liga. Finále Ligy mistrů se hraje v Cardiffu.

UEFA ranking a nejlepší střelci

Kluby

Real Madrid postoupil do semifinále Ligy mistrů už posedmé v řadě, což se nikomu nikdy nepovedlo. Zápas s Bayernem ale provázely kontroverze ze strany rozhodčích, klíčový gól Cristiana Ronalda padl z ofsajdu. Real nicméně ukazuje v Evropě dominanci.

Atlético Madrid si rovněž drží v Evropě skvělou formu. Dvakrát za poslední tři roky se dostalo do finále, v obou případech ale prohrálo s Realem. Tentokrát měl tým Diega Simeoneho výrazně lehčí cestu, postupně narazil na Leverkusen a Leicester.

SESTŘIH Ligy mistrů: Leicester - Atlético Madrid 1:1. Vardyho gól na postup nestačil

Juventus si získal za poslední roky v Evropě velký respekt a v této sezoně tomu nasadil korunu. Postupně totiž vyřadil Porto a hlavně Barcelonu. Té dokonce ve čtvrtfinále nedovolil ani gól! Po dvou letech se opět pokusí o finále.

Barcelona tak nenavázala na historický obrat v osmifinále, kdy debakl 0:4 ze hřiště Paris St. Germain smazala domácím vítězstvím 6:1. Katalánci podruhé za sebou vypadli ve čtvrtfinále. Juventus postoupil do semifinále LM podruhé za poslední tři roky a částečně vrátil soupeři porážku 1:3 z předloňského finále. Podívejte se na SESTŘIH utkání. SESTŘIH Ligy mistrů: Barcelona - Juventus 0:0. Hostům remíza stačila

Monaco je největší úkazem aktuální sezony. Střílí nejvíce branek v celé Evropě a řádí i v Lize mistrů. V osmifinále porazilo v bláznivých zápasech Manchester City (3:5 a 3:1), ve čtvrtfinále si vyšláplo na Dortmund (3:2 a 3:1).