Odstřelí Mourinho ligu? Pak by triumf United v EL nehrál Česku do karet

Další dva zápasy to všechno rozhodnou. Jestli se Manchester United proti Evertonu a Sunderlandu nezlepší, půjde u něj Premier League až na druhou kolej a trenér José Mourinho se bude soustředit na to, aby jeho mužstvo vyhrálo Evropskou ligu. Právě přes triumf v ni totiž vede cesta do Ligy mistrů, kterou portugalský kouč už dvakrát vyhrál. Má to i stinnou stránku z českého pohledu. Případná strategie „Rudých ďáblů“ nehraje do karet letošnímu šampionovi ePojisteni.cz ligy.