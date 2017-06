Vyhazov ve druhé lize, pak trénink s repre. Anglie řeší nový objev

Pokud si zadáte jméno Luke O´Reilly do vyhledávače, kromě osobních účtů na sociálních sítích vám nevyjede o fotbalové kariéře zhola nic. Talentovaný borec nemá za sebou v této sezoně ani jeden start v druhé nejvyšší soutěži Anglie. Jeho potenciál nebyl pro klub z Cardiffu natolik zajímavý, aby mu po dvou letech smlouvu prodloužil. Momentálně si tak hledá nové angažmá.

O to větší šok musel zažít, kam ho osud nasměroval v předchozích dnech. Mladík dostal pozvánku na reprezentační sraz před důležitým utkáním ve Skotsku.

Z ničeho nic se tak stal pátým brankářem národního týmu a mohl posbírat zkušenosti vedle takových es, jako jsou Joe Hart, Tom Heaton, Jack Butland a Fraser Forster, kteří se mohou pyšnit stovkami ligových startů.

„Miluju tento týden a trénování s Anglií. Skvělé zážitky, díky za všechno,“ blažil se na svém Twitteru O´Reilly.

Loved this week training with England. Great experience Thanks for everything @FraserForster @TomHeatonGK @JackButland_One pic.twitter.com/YtlU2BxmlG