Čermák na EURO po nehodě nebude, šanci dostanou Mašek či Nečas

Z nominace fotbalové reprezentace do 21 let před mistrovstvím Evropy vypadl Aleš Čermák. Záložníka Sparty na závěrečné soustředění nepustí zranění, která utrpěl při víkendové autonehodě. Trenér Vítězslav Lavička dnes do týmu dodatečně zařadil Dominika Maška, Jakuba Nečase, Filipa Kašu a Zdeňka Linharta.