Nominace Dánska na EURO U21: Gólman Leicesteru i domácí elita

Dánové budou na EURO do 21 let nepříjemným soupeřem pro každého. Přestože se papírově nemohou rovnat týmům jako Španělsko či Itálie, přivezli velmi sehraný výběr. Většina hráčů působí v dánské nejvyšší soutěži, důležitými muži jsou ale také dva ofenzivní hráči z druhé anglické ligy Kenneth Zohore (Cardiff) a Lasse Christensen (Fulham). Dánsko je na EURO ve skupině C, kde narazí na Česko, Německo a Itálii.