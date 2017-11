Snad jsem to odčinil, říkal hrdina Zajíc. Výhru Slovácka v Plzni si užil

Michal Sáček (vpravo) se snaží uniknout Lorenzovi Lunadelovi ze San Marina v kvalifikačním zápase fotbalistů do 21 let • ČTK

Za Slovácko na podzim stihl pět ligových gólů, zato v jednadvacítce byl až do soboty na suchu. „Snad jsem to trochu odčinil,“ usmál se útočník Tomáš Zajíc po dvou gólech, které české mladíky posunuly k vydřenému vítězství 3:1 nad San Marinem v kvalifikaci o mistrovství Evropy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 63. Zajíc, 70. Sáček, 76. Zajíc Hosté: 90+3. D'Addario Sestavy Domácí: Staněk – Řezáč, Bačo, A. Král, Provod – Kulhánek – Sáček (76. Kratochvíl), Mihálik – Trubač (46. Knejzlík), T. Zajíc, Vaníček (67. Takács). <b>Trenér:</b> Vítězslav Lavička. Hosté: De Angelis – D'Addario, Censoni, Casadei, Grandoni – Battistini (56. Vultaggio) – Mularoni, Lunadei, Tamagnini (90. Venerucci), Tomassini – Gatti (75. Della Valle). <b>Trenér:</b> Fabrizio Costantini. Karty Hosté: Tamagnini, Battistini, Gatti, Tamagnini, Della Valle Rozhodčí Vilkov – Vorontsov, Zhvakin – Nikolaev (všichni Rusko); delegát: Borg (Malta); technický delegát: Stride (Velká Británie) Stadion Městský stadion, Masarykova 780/228, Ústí nad Labem-Bukov Návštěva 1 473 diváků

Že jste to trochu odčinil? Nezní to až příliš skromně?

„V prvním zápase s Běloruskem jsem spálil dvě tutovky, což nás stálo vítězství. Teď jsem to klukům snad trochu vrátil. Mohl jsem dát ještě víc gólů, ale jsem rád i za dva. Dva góly jsou pořád lepší než žádný.“

Čím to, že jste zápas nerozhodli dřív?

„Asi jsme nehráli podle našich představ, ale řeknu to takhle: tři body jsou tři body. Chtěli jsme dát rychlý gól, což se nepovedlo, naštěstí jsme zůstali trpěliví a počkali si. Upřímně, je to dost složité, když je soupeř v plném počtu zalezlý za balonem a my celý zápas dobýváme.“

Co jste říkal na teprve sedmnáctiletého brankáře Mirka De Angelise, který sice třikrát inkasoval, ale spoustu dalších šancí pochytal?

„Je urostlý, vysoký a šikovný. Jsem rád, že jsem mu dal aspoň ty dva góly.“

Ulevilo se vám po prvním vítězství v kvalifikaci?

„Zvládli jsme první krok, ale v úterý musíme v Moldavsku zvládnout ještě jeden. Po dalších třech bodech se můžeme dotáhnout tam, kam patříme. Mezi nejlepší týmy naší skupiny.“

A ještě ke klubu: stíhal jste sledovat páteční senzační postup vašeho Slovácka do čtvrtfinále MOL Cupu přes Plzeň?

„Moc jsem fandil a užil jsem si to. Je fajn, že to kluci dotáhli až do konce. Je to pro nás obrovský úspěch a doufám, že ten pohár vyhrajeme.“ (usmívá se)