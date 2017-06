Darida poprvé kapitánem Čechů. Se sudím řešil Vaclíka, bál se faux pas

PŘÍMO Z BELGIE | Je to k neuvěření. V reprezentaci patří ke služebně nejstarším, v životopise má zaneseny přes čtyři desítky bitev v národním triku. Ale kapitánskou pásku si Vladimír Darida na paži vytáhl poprvé až v Belgii. „Naposledy jsem byl kapitánem v žáčcích. Nevěděl jsem, jak to funguje. Zda k tomu nepatří i jiné povinnosti. Pro jistotu jsem se před utkáním zeptal, abych neudělal nějaké faux pas,“ usmíval se.

I když Češi prohráli se silným protivníkem 1:2, záložník Herty Berlín měl dobrou náladu. Mužstvo podalo solidní výkon a on byl nejlepším českým hráčem v poli.

Může vás i porážka po dobrém výkonu příjemně naladit na zápas s Norskem?

„Ze zápasu si můžeme vzít pozitiva. Když to dobře zanalyzujeme, tak nás to může povzbudit, protože některé fáze proti takhle silnému soupeři byly velmi dobré. Věřím, že dokážeme rychle zregenerovat a připravit se na zápas s Norskem, který bude velmi důležitý pro vývoj kvalifikace.“

Poprvé jste nastoupil s kapitánskou páskou. Byla to pro vás čest?

„Ano. Ale moje úkoly se tím nijak nezměnily. Jestli střední záložník pásku má nebo ne, je jedno. Stejně se musí snažit hrát a mužstvo vést a organizovat.“

Prý jste se vyptával na technické věci ohledně role kapitána.

„Jak to víte? (rozesměje se) Já mu dám Pilounovi (Pavlu Pillárovi, tiskovému mluvčí reprezentace). Naposledy jsem byl kapitánem v žáčcích. Nevěděl jsem, jak to funguje. Zda k tomu nepatří i jiné povinnosti. Pro jistotu jsem se zeptal, abych neudělal nějaké faux pas.“

Byl jste drsný kapitán směrem k rozhodčím?

„Myslím, že ne. Občas jsem za ním popoběhl, něco si s ním povídal, ale on byl férovej a ani trochu arogantní. Neměl jsem s ním žádný problém. Když nechal pokračovat ve hře poté, co se zranil Tomáš Vaclík, tak mi vysvětlovat, že by branku stejně neuznal a zapískal faul.“

V čem vám dělala Belgie největší problémy?

„Určitě ve hře dopředu. Dokázali najít mezery a nahrát na útočníky, kteří proti našim stoperům hráli často jeden na jednoho. Kluci to neměli proti urostlým hráčům vůbec jednoduché, ale většinu utkání to odehráli výborně. Potom jsme mohli zkoušet vepředu presovat a nakonec z toho vyústil gól na 1:1.“

Chtěli jste být při napadání až takhle drzí?

„Úkolem bylo hrát aktivně dopředu a nezalézat. Ačkoliv jsme věděli, že v určitých fázích to přijde. Pokud ale byla možnost, snažili jsme se být vpředu a hrát aktivně.“

Přesto, nebylo hlavně v prvním poločase problémů v obraně přespříliš?

„Počítali jsme s tím, že se Belgie bude do nebezpečných akcí dostávat. Přesto si myslím, že jsme podali výkon, za který se nemusíme stydět.“

Bylo přínosné otestovat si pětihvězdičkovou kvalitu před sobotní kvalifikací v Norsku?

„Pro spoustu hráčů to jsou cenné zkušenosti. Je dobré, že nás prověřil silný soupeř. Když s někým podobným hrajete, ukážou se chyby a mezery, které je potřeba vylepšit.“