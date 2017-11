Řezník: Sparta a Slavia se trochu zbláznily. Plzni se vyplácí její koncept

Těší vás pozvánka do reprezentace?

„Jsem rád. Už za trenéra Vrby jsem na pár srazech byl, pak bohužel přišlo zranění. O reprezentaci jsem příliš neuvažoval, jsem hlavně rád, že jsem zdravý a že nastupuju v klubu. Teď se daří týmu i mně, dostal jsem pozvánku a mám radost.“

Jelo se vám na sraz o to lépe, když jste s Plzní v neděli porazili Slavii?

'„Určitě. Možná to chvíli vypadalo na remízu, takové zápasy bývají o jednom gólu, to samé bylo na Spartě (Plzeň tam také vyhrála 1:0). Naštěstí to Dan (Kolář) trefil, konec už jsme si pohlídali. Radost to byla veliká.“

Dovedli jste si představit takový start sezony, kdy jste v lize zatím vyhráli všech 13 zápasů?

„To asi nikdo z nás. Když se vyhrávalo a série se natahovala, hodně se o tom psalo a pořád píše. Určitě to je super, já jsem ale pořád pokorný. Každý zápas je jiný. Je jedno, jestli hrajete s Karvinou nebo se Slavií. Třeba v Karviné to byl strašně těžký zápas, klidně jsme tam mohli prohrát i remizovat. Všechno jsou to strašně těžcí soupeři, doufáme, že nám to půjde co nejdéle.“

Čím se vám povedlo nastartovat takovou sezonu?

„Dobře jsme začali, určitě jsme měli zápasy, kdy jsme měli i štěstí, třeba v Jihlavě. Naopak v Liberci nebo v Boleslavi jsme odehráli super zápasy. Zatím vyhráváme a jsme stoprocentní, snad to vydrží co nejdéle.“

Jak důležitá je osoba trenéra Pavla Vrby?

„Většina kluků, co jsou v Plzni déle, ho dobře znají, třeba já tam jsem už šest let. Víme, co od něj čekat, že je to dobrý trenér. Přiklonilo se k němu vedení, když skončil trenér Pivarník. Také ho znají delší dobu, věděli, do čeho jdou. Teď jim to všechno splácí.“

V létě se psalo o drahých posilách Sparty i Slavie, tedy pražským klubům, které měly vládnout lize. Je pro vás zadostiučinění, že jste s ohromným náskokem před nimi, i když jdete levnější cestou českých a slovenských hráčů?

„Plzeň už v první éře Pavla Vrby ukázala, že chce pracovat s mladými hráči z ligy a pak s těmi slovenskými. Tenhle koncept se jim nějakou dobu vyplácí, asi se toho drží. Sparta se Slavií se teď možná trošku zbláznily, to je jejich věc. Oni si musí vyhodnotit, jestli jde o správnou cestu, ale myslím, že tou správnou jde Plzeň.“

Byla pro vás extra motivace, abyste se vyrovnali zvučným posilám?

„Vždycky máte k takovým hráčům respekt, kde nastupovali a co odehráli. Teď jsem četl, že Danny byl nasr…, že proti nám nehrál. My se takovým hráčům chceme vyrovnat a zatím se nám to daří.“

Vy máte za sebou těžké zranění kolena. Jak náročné bylo vrátit se do formy?

„Asi po třičtvrtě roce jsem začal hrát za juniorku, v té době jsme měli i farmu v Domažlicích. Byl jsem rád, že jsem mohl hrát aspoň tam, postupně jsem se do toho dostával. Za trenéra Krejčího všechno šlapalo, kluci vyhrávali, udělal se titul. Pak bylo těžké se do sestavy dostat, to samé za pana Pivarníka. Pak přišel trenér Vrba, cítím od něj důvěru a snad mu to splácím, jsem rád, že hraju. Při návratu mi pomohlo, že se mi to stalo podruhé, věděl jsem, do čeho jdu. Teď jsem zdravý, koleno drží a to je hlavní.“

Je Vrba váš osudovým trenérem?

„Asi ano. Není to tak, že jsme nejlepší kamarádi. Ale cítím od něj důvěru a jsem rád, že hraju.“

Cítíte se v životní formě?

„Nevím, jestli životní, to ať hodnotí někdo jiný. Cítím se dobře, jsem zdravý a to je pro mě hlavní, od toho se odvíjí další věci.“

Jak je pro Plzeň důležitý návrat Daniela Koláře, který na podzim rozhodl zápasy se Spartou i s Plzní?

„Dana jsem si vždycky vážil. On ani Franta Rajtoral určitě nebyli hráči, kteří měli Plzeň před rokem opustit. Šlo o věc trenéra a vedení, to už teď nikdo neovlivní. Dan byl určitě rád, že se mohl vrátit. Trenér Vrba ho zná, proto si ho vzal zpátky, ví, co od něj čekat. Zatím mu to střílí, snad bude takhle pokračovat.“

Neměl by i on patřit do reprezentace?

„Už to v Plzni padlo. Krmi mu po zápase se Slavií říkal, že půjde do reprezentace, Dan se tomu trošku smál. Určitě je to výborný fotbalista. Nezáleží to na mě, ale Dana bych si tady klidně dokázal představit.“

V jakém stavu nacházíte národní tým?

„Trošku jsme se o to bavili s kluky z Plzně, co jezdí na nároďák pravidelně. Jsou tu super mladí fotbalisti, co hrají v zahraničí. Je dobře, že se to obměňuje. Chce to trošku času, ale kvalita je tady určitě dobrá.“

Motivuje vás vidina základní skupiny Ligy mistrů, kterou si v aktuální sezoně nejspíš zajistí český mistr?

„Ještě je to hodně daleko, do konce ligy zbývá dost zápasů. Ale určitě je to jedna z věcí, co nás motivují. Za trenéra Vrby jsme to už hráli, je něco neskutečného si s takovými týmy zahrát. Podobné zápasy jsou svátky.“