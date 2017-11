SESTŘIHY: Manchester City zůstává suverénní, Arsenal zachránila penalta

Zlatan Ibrahimovič se drží za hlavu poté, co spálil velkou šanci • Reuters

Chelsea byla v prvním poločase nebezpečnější, obě dvě velké příležitosti v krátkém sledu ale zlikvidoval brankář Mignolet. Nejprve si poradil s Hazardovou střelou na přední tyč a poté skvěle přečetl Drinkwaterovu kličku. Liverpool se připomněl krátce před přestávkou, Salahův technický pokus ale proletěl těsně vedle Courtoisovy brány.

Nejlepší střelec Premier League se dočkal v 65. minutě. Salah si narazil na hranici šestnáctky s Oxladem-Chamberlainem a placírkou zamířil přesně k tyči. Egyptský křídelník tak dosáhl hranice deseti ligových branek za pouhých 13 zápasů, čímž vyrovnal klubový rekord Daniela Sturridge.

Hostující "Blues" se dočkali vyrovnání v 85. minutě. Willian byl na hřišti pouhé dvě minuty, když si navedl míč před velkým vápnem a parádním dloubáčkem přeloboval překvapeného Mignoleta. "Reds" neprohráli s dnešním soupeřem už šestkrát, Chelsea přišla o sérii čtyř ligových výher.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 66. Dunk (vl.) Hosté: Sestavy Domácí: de Gea – A. Valencia (C), Lindelöf, Smalling, Young – N. Matić, P. Pogba – Rashford (80. Fellaini), Mata (62. Ibrahimović), Martial (71. Mchitarjan) – R. Lukaku. Hosté: Ryan – Bruno (C), Dunk, Duffy, Bong – Knockaert, Stephens, D. Pröpper, March (75. Izquierdo) – Groß (88. Is. Brown) – G. Murray (74. Hemed). Náhradníci Domácí: Romero, Rojo, Fellaini, Herrera, McTominay, Mchitarjan, Ibrahimović Hosté: Krul, Goldson, Schelotto, Kayal, Izquierdo, Brown, Hemed Karty Hosté: G. Murray, Duffy Rozhodčí Neil Swarbick – Richard West, Marc Perry Stadion Old Trafford, Manchester Návštěva 75 018 diváků

"Rudí ďáblové" se dlouho nemohli přes pozornou defenzivu Brightonu prosadit. Povedlo se to až v 66. minutě Ashleymu Youngovi, jehož střelu z hranice šestnáctky přizvedl obránce Dunk a míč obloukem zaplul za Ryanova záda.

United tak udrželi stoprocentní domácí ligovou bilanci, v sezoně vyhráli všech sedm utkání a inkasovali pouze jednou. Brighton naopak nenavázal na předchozí dvě venkovní výhry.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 74. Kane Hosté: 4. Rondón Sestavy Domácí: Lloris – Trippier, Vertonghen (60. F. Llorente), D. Sánchez, Davies – Winks (61. M. Dembélé), Dier – Eriksen, Alli, Heung-min – Kane. Hosté: Foster – Nyom, Hegazy, J. Evans, Gibbs – Field (67. McClean), Livermore, Barry (79. Yacob) – Phillips, Rondón, Jay Rodriguez (67. Robson-Kanu). Náhradníci Domácí: Vorm, Sissoko, Llorente, Dembélé, Foyth, Aurier, Walker-Peters Hosté: Robson-Kanu, Yacob, Myhill, McClean, Burke, Krychowiak, McAuley Karty Domácí: Dier Hosté: Barry, Gibbs, Nyom, Foster Rozhodčí Jones – Ledger, Eaton Stadion Wembley Stadium, Londýn Návštěva 65 905 diváků

West Bromwich si po odvolání trenéra Tonyho Pulise připsal bod hned v prvním zápase, když dokázal remizovat na půdě Tottenhamu. Ve Wembley otevřel skóre hostující Rondón, favorit vyrovnal až v 74. minutě zásluhou Harryho Kanea. Anglický kanonýr se tak s devíti góly dotáhl v čele tabulky střelců Premier League na Salaha z Liverpoolu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56. Loftus-Cheek, 90+2. M. Sakho Hosté: 53. Shaqiri Sestavy Domácí: Hennessey – J. Ward, Tomkins, M. Sakho (C), Schlupp – Loftus-Cheek, Cabaye, Milivojević, McArthur (46. Ch. Benteke) – Townsend, Zaha. Hosté: Grant – K. Zouma, Shawcross (C), Wimmer, Diouf (74. Jesé) – D. Fletcher, Allen, Pieters – Shaqiri, Sobhi (67. Crouch) – Choupo-Moting. Náhradníci Domácí: Speroni, Fosu-Mensah, van Aanholt, Dann, Puncheon, Sako, Benteke Hosté: Haugaard, Edwards, Martins Indi, Afellay, Adam, Jesé, Crouch Karty Domácí: Tomkins Hosté: Wimmer Rozhodčí Mike Dean. Asistenti: Simon Long, Daniel Cook. Čtvrtý rozhodčí: Roger East Stadion Selhurst Park, Londýn Návštěva 23723 diváků

Hráči Crystalu Palace vyhráli teprve podruhé v ročníku. Stoke se sice ujalo v 53. minutě vedení po individuální akci Shaqiriho, poslední celek tabulky ale dokázal rychle zareagovat zásluhou Loftuse-Cheeka. Vítěznou branku Crystalu Palace si připsal ve druhé minutě nastavení Sako.

Záložník Stoke Darren Fletcher nastoupil k 104. zápasu v Premier League v řadě, čímž se dostal na dělené čtvrté místo v této statistice. Nejdelší sérii drží se 164 zápasy bývalý záložník Chelsea Frank Lampard.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 90+2. Alexis Sánchez Sestavy Domácí: Pope – Lowton, Tarkowski, Mee (C), S. Ward – Gudmundsson, Defour (78. Wood), Cork, Brady – Hendrick – Barnes. Hosté: Čech – Koscielny (C), Mustafi, Monreal – Bellerín, Ramsey, Xhaka, Kolašinac – Iwobi (67. Wilshere), Alexis Sánchez – A. Lacazette (79. Welbeck). Náhradníci Domácí: Lindegaard, Bardsley, Long, Arfield, Westwood, Vokes, Wood Hosté: Ospina, Mertesacker, Coquelin, Maitland-Niles, Wilshere, Welbeck, Giroud Karty Domácí: Defour, Brady Rozhodčí Lee Mason. Asistenti: Harry Lennard, Matthew Wilkes. Čtvrtý rozhodčí: Jonathan Moss Stadion Turf Moor, Burnley Návštěva 21722 diváků

Fotbalisté Arsenalu s Petrem Čechem v brance zvítězili díky penaltě v nastavení 1:0 na hřišti Burnley. Zavzpomínali tak na minulou sezonu, v níž o vítězství v obou duelech proti témuž soupeři rozhodli také po uplynutí základní hrací doby. "Kanonýři" se posunuli na čtvrté místo tabulky před úhlavního rivala Tottenham. Čech si připsal 196. čisté konto v Premier League.

Blíže gólu byli v prvním poločase domácí, když po čtvrthodině hry Gudmundsson tvrdou střelou orazítkoval tyč. Na druhé straně jen těsně minul Monreal. V závěru poločasu podržel hosty Čech, který se zaskvěl proti Bradyho přímému kopu.

Zápas spěl k bezbrankové remíze, v nastavení ale Tarkowski fauloval v šestnáctce. Sánchez nařízenou penaltu umístil k tyči, a přestože gólman Pope vystihl směr, první porážce Burnley po třech zápasech nezabránil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45+1. Otamendi (vl.) Hosté: 47. Agüero, 84. Sterling Sestavy Domácí: Lössl – Smith (C), Jørgensen, Schindler, Malone (75. Löwe) – Hogg (86. Mounié), Williams – Ince (82. Quaner), Mooy, van La Parra – Depoitre. Hosté: Ederson – Walker, Otamendi, Kompany (C) (80. Jesus), Delph – De Bruyne, Fernandinho, Silva (89. Mangala) – Sterling, Agüero (86. Gündoğan), Sané. Náhradníci Domácí: Kachunga, Cranie, Löwe, Quaner, Mounié, Green, Hadergjonaj Hosté: Bravo, Danilo, Gündoğan, Mangala, Silva, Jesus, Zinčenko Karty Domácí: Hogg, Malone Hosté: Fernandinho, Silva Rozhodčí Craig Pawson – Lee Betts, Ian Hussin, Neil Swarbrick Stadion John Smith's Stadium Huddersfield Návštěva 24 121 diváků

Poslední čtvrthodina prvního dějství duelu Huddersfield - Manchester City přinesla mnoho šancí. Aktivnější byli hosté, přesto šli do šatny s jednobrankovým vedením domácí poté, co si balon po rohovém kopu ramenem do vlastní brány srazil stoper Otamendi.

"Citizens" vyrovnali ihned po změně stran. Sterling byl faulován ve vápně a penaltu bezpečně proměnil Agüero. Argentinský kanonýr se prosadil do sítě 31 z celkových 32 týmů, proti kterým v Premier League nastoupil. Nepovedlo se mu to jen proti Boltonu.

Obrat mohl dokonat Sané, jeho přímý kop však skončil na břevnu. Přesto hosté dosáhli na tři body. Gólman Lössl v závěru vyrazil střelu Gabriela Jesuse jen do Sterlinga, od něhož se míč odrazil do brány.

Everton stále čeká na první venkovní výhru v sezoně. Na hřišti Southamptonu podlehl jasně 1:4 a zůstal pouze dva body nad sestupovým pásmem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18. Tadić, 52. Ch. Austin, 58. Ch. Austin, 87. S. Davis Hosté: 45. G. Sigurdsson Sestavy Domácí: Forster – Soares, V. van Dijk, Hoedt, Bertrand – P.-E. Höjbjerg, S. Davis (C) – Tadić (78. Lemina), Ward-Prowse, Boufal (86. Jošida) – Ch. Austin (80. S. Long). Hosté: Pickford – Kenny, Jagielka (C), M. Keane (75. Vlašić), Baines (27. A. Williams) – Schneiderlin, Gueye – Lennon, G. Sigurdsson, Mirallas (64. Lookman) – Calvert-Lewin. Náhradníci Domácí: McCarthy, Jošida, McQueen, Long, Lemina, Redmond, Gabbiadini Hosté: Robles, Williams, Ramírez, Rooney, Vlašić, Lookman, Baningime Rozhodčí Kevin Friend – Simon Beck, Mark Scholes Stadion St. Mary's Stadium, Southampton Návštěva 30 461 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 19. Hughes, 45+1. Yedlin (vl.), 62. Gray Sestavy Domácí: Elliot – Yedlin, Lejeune, Clark, Manquillo – Jacob Murphy (76. Ayoze Pérez), Shelvey (C), Diamé (69. Merino), Ritchie – Gayle, Joselu (69. A. Mitrović). Hosté: Gomes (C) – Mariappa, Kabasele, Britos (52. Prödl) – Femenía, Cleverley, Doucouré, Hughes (84. Carrillo), Zeegelaar – Richarlison (79. Pereyra) – Gray. Náhradníci Domácí: Darlow, Mbemba, Gámez, Merino, Mitrović, Aarons, Pérez Hosté: Karnezis, Janmaat, Prödl, Watson, Pereyra, Capoue, Carrillo Karty Domácí: Shelvey Hosté: Zeegelaar, Prödl Rozhodčí Kavanagh – Burt, Halliday Stadion St James' Park, Newcastle upon Tyne

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Fabiański – Naughton, van der Hoorn, Mawson, M. Olsson – Mesa, Ki Song-jung, Sanches (71. Fer) – T. Carroll, Bony, J. Ayew (84. T. Abraham). Hosté: Begović – A. Smith, S. Cook, Aké, Daniels – Pugh, Arter (90+4. L. Cook), Surman, Ibe (88. Gosling) – J. King – C. Wilson (79. Afobe). Náhradníci Domácí: Fer, Abraham, Dyer, Nordfeldt, Routledge, Clucas, Rangel Hosté: Boruc, Gosling, Afobe, Cook, Fraser, Mousset, Simpson Karty Domácí: Mesa, M. Olsson, Bony Hosté: J. King Rozhodčí Attwell – Nunn, Smart Stadion Liberty Stadium, Swansea Návštěva 20228 diváků

