Wenger prý naznačil, že skončí. Byl jsem jen unavený, mlžil po výhře

REKLAMA

Se 185 góly je Ian Wright druhým nejlepším střelcem v historii Arsenalu. Když však v pátek usedl do křesla britské rádiové stanice a začal mluvit, zaskočil všechny. „Byl jsem s Wengerem pár hodin. Neřekl mi přímo 'Odcházím na konci sezony,' ale při pohledu na něj jsem měl pocit, že to tak bude,“ tvrdil bývalý kanonýr.

Sám Wenger však na tiskové konferenci po výhře nad Hullem spekulace vyvrátil. „Nevím, co vám Ian Wright řekl a jak vyložil mé komentáře, ale já jsem mu nic nenaznačil,“ řekl trenér „Gunners“. „Respektuji tuto zem a klub a jsem vděčný, že zde mohu působit již 20 let,“ doplnil.

Poté už se Arséne Wenger chtěl vyjádřit pouze k vítězství nad „tygry“ z Hullu. „Nebylo to proti nim lehké. Na stadionu navíc panovala nervózní atmosféra, ale hráči se s tím musejí umět vypořádat,“ naznačil nespokojenost s ochozy francouzský trenér. „Byli jsme odolnější, soustředění a hráli jsme organizovaně, i když trochu se zataženou brzdou, protože jsme byli pod tlakem a museli vyhrát,“ dodal Wenger.

Při Arsenalu stála štěstěna zejména u prvního gólu, který Alexis Sánchez dostal do branky rukou. „Možná jsme měli trochu štěstí. Omlouvám se, ale nemohu to ovlivnit. Našim úkolem není soustředit se na to, co se říká okolo, ale zaměřit se na to, za co jsme zodpovědní, což je výkon na hřišti,“ odvrátil novinářům dlouholetý trenér Arsenalu.

Londýnský velkoklub důležitou generálku před osmifinále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov zvládl a spokojený tak mohl být i Petr Čech, který v zápase předvedl dva parádní zákroky.

„Tuhle výhru jsme potřebovali, protože Chelsea má velkou výhodu v čele tabulky. Nemůžeme se koukat pouze před sebe, ale i za sebe, jelikož tabulka je velmi vyrovnaná,“ přiznal český brankář. „Musíme být konzistentní. Každý zápas je pro nás jako finále,“ hecoval Čech pro zbývající duely.