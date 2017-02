Zlatanova budoucnost v United? Musím nastřílet 100 gólů, vtipkoval

35 let, 33 zápasů, 20 gólů. To je aktuální vizitka Zlatana Ibrahimovice v Manchesteru United. Švédský veterán popírá svůj věk, na hřišti řádí jako nezkrotný mladík a odpálkoval všechny debaty, zda zvládne tempo Premier League. Kontrakt na Old Trafford mu ale končí už na konci sezony. Co bude dál? "Ještě není nic dohodnuté," upozornil Zlatan, že stále není jisté prodloužení jeho anglického angažmá.