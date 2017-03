Vydra opět v ráži: Dva góly během tří utkání, fanoušci řeší výkony a ne cenu

Minulý rok v létě dalo Derby ostych stranou a za 12,5 milionů liber (cca 400 milionů korun) vykoupilo z Watfordu Matěje Vydru. Tehdejší trenér Nigel Pearson si liboval. Vydra byl pro něho v rozestavení se dvěma klasickými útočníky jasnou volbou. Tedy až do října, kdy se Pearson z lavičky pakoval a do klubu přišel nekompromisní Steve McLaren. Týmu naordinoval systém 4-3-3 a pokud Vydra dostal šanci, byl většinou utopený na levém kraji, což není jeho pozice.

To se samozřejmě projevilo na jeho výkonnosti a minutáž na hřišti klesala. K tomu všemu přišel z Middlesbrough David Nugent, čímž Vydrova konkurence ještě více narostla. Jenže ani McLaren neměl s Derby oslnivé výsledky, a tak se vedení klubu na začátku března rozhodlo pro další změnu.

Ještě před svým odchodem zkoušel McLaren udělat pro záchranu svého křesla cokoliv. Dokonce i začal stavět 24letého rodáka z Chotěboře. A ten se mu odvděčil nejlépe, jak jen mohl. Ve třech zápasech, kdy nastoupil v základní sestavě, vstřelil gól a připsal si jednu asistenci.

"Pět měsíců jsem bojoval o to, abych dal gól. Teď se mi to povedlo, ale musím v tom pokračovat. Jsem útočník a podle gólů jsem hodnocený. Musím se zlepšovat," hodnotil svůj výkon po první trefě od 1. října.

Nicméně novým trenérem se stal Gary Rowett, který v prosinci skončil jako kouč Birminghamu. Někdejší obránce „The Rams“ se stal celkem pátým koučem v klubu za posledních 13 měsíců. Podstatnější však je, že neignoroval Vydru. S týmem dál hrál systémem 4-2-3-1, který zkoušel v posledních zápasech i McLaren, a byla z toho remíza 2:2 s Nottinghamem Forest. Daleko víc však diváky upoutal výkon jedné z nejdražších posil v historii klubu.

VIDEO: Vydrův gól proti Nottinghamu

Vydra makes it 1 - 1. Great work by the Rams to start the 2nd half in the best possible fashion!! #dcfc #dcfcfans #COYR pic.twitter.com/LEpEjBsM9A