Čech o sezoně i neučásti v Lize mistrů: Zklamání, ale ne tragédie!

Fotbalisté Arsenalu sice poprvé od sezony 1997/98 skončili mimo nejlepší čtyřku anglické ligy a nepostoupí do Ligy mistrů, český brankář Petr Čech to ale nepovažuje za tragédii. Věří, že šlo jen o výjimku a že Arsenal si dojem ze sezony vylepší v sobotním finále Anglického poháru s Chelsea.

"Je to zklamání, ale když se nám to stalo poprvé za dvacet let, tak to taková tragédie není. Občas se to nevyhne ani jiným týmům," řekl Čech v rozhovoru pro své oficiální stránky. "Letos jsme udělali 75 bodů a na nejlepší čtyřku to nestačilo. Vloni jsme byli druzí se 71 body. Nedá se nic dělat," dodal.

Arsenal šel do závěrečného kola s tím, že musí doma porazit Everton a doufat ve ztrátu Liverpoolu s Middlesbrough. Svou část úkolu splnil výhrou 3:1, ale Liverpool si se sestupujícím celkem doma poradil 3:0 a čtvrté místo udržel.

"Bylo nám všem jasné, že se to může stát, protože jsme neměli situaci ve svých rukou. Museli jsme doufat, ale ostatní si to uhráli a nám nezbývá, než situaci akceptovat," uvedl Čech. "Asi do 45. minuty jsme byli virtuálně na čtvrtém místě, protože Liverpool hrál bez branek. Ale na konci půle dali gól, pak přidali další a už si to pohlídali," konstatoval.

Arsenal se alespoň s fanoušky rozloučil výhrou, přestože hrál od 14. minuty bez vyloučeného Laurenta Koscielného. "Alespoň jsme sezonu ukončili na vítězné vlně. A předvedli jsme velmi dobrý týmový výkon. Lehké to rozhodně nebylo, protože jsme hráli 75 minut o deseti," řekl.

"My i fanoušci jsme věděli, že se může stát, že nebudeme v Lize mistrů. Nebylo to o dnešním zápase. Teď na konci jsme udělali, co jsme mohli. Posledních pět zápasů jsme vyhráli. Můžeme litovat období v únoru a březnu, kdy se lámal chleba a my zbytečně poztráceli dost bodů," dodal Čech.

Kanonýři si tak budou muset zvyknout na to, že si nezahrají v Lize mistrů, kde v posledních letech byli vždy alespoň v osmifinále. Tentokrát je čeká jen Evropská liga. "Je třeba respektovat každou soutěž. Pořád je to evropský pohár, a když ho člověk vyhraje, stojí to za to. Já měl tu možnost Evropskou ligu vyhrát a moc si vážím, že tu medaili doma mám," zavzpomínal český gólman na triumf v roce 2013 s Chelsea.

Nyní ale myslí už jen na sobotní finále Anglického poháru ve Wembley právě proti "své" Chelsea, která letos získala titul a touží po doublu. Arsenal má zase šanci napravit sezonu a získat rekordní třináctý triumf v poháru. "Čeká nás ještě jeden důležitý zápas, a kdyby se nám podařilo vyhrát, bylo by to parádní zakončení. Mít na konci nějakou trofej, nebo ne, to je velký rozdíl," dodal Čech.