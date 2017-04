Další zářez! Schick okořenil skvělý výkon gólem a slavný Inter padl

To je forma! Útočník Sampdorie Janov Patrik Schick dostal v zápase italské ligy na půdě Interu Milán, který má o něj údajně zájem, důvěru v základní sestavě a splatil ji vrchovatě. Celý zápas si počínal suverénně a nebál se ani zabrat směrem dozadu. V 50. minutě pak byl na správném místě, dotlačil míč do sítě a vyrovnal na 1:1. Jeho tým nakonec přidal ještě jeden gól a připsal si super cennou výhru 2:1.

Schick se v sezoně Serie A gólově prosadil už poosmé. V nedávné reprezentační přestávce přitom laboroval se zraněním kotníku, kvůli kterému nenastoupil do přípravy s Litvou ani do kvalifikačního utkání v San Marinu. V Miláně ale hrál v základní sestavě a v 50. minutě doklepl z bezprostřední blízkosti míč do sítě po hlavičce Matiase Silvestreho. Jeho trefa byla odpovědí na gól domácího Danila D'Ambrosia z 35. minuty.

Sampdoria vyhrála potřetí z posledních čtyř zápasů a upevnila si 11. místo v tabulce. Inter má o 11 bodů víc a nyní už má tříbodovou ztrátu na pátou Atalantu Bergamo, která drží poslední příčku zajišťující účast v Evropské lize.

VIDEO | Schickův gól do sítě Interu

Ennesimo gol in fuorigioco degli avversari! Senza errori arbitrali saremo primi! Gol Schick 1-1! #amala #InterSamp pic.twitter.com/yiu5Bj1tse — F.C. Indà (@indafc) April 3, 2017

Italská fotbalová liga - 30. kolo:

Inter Milán - Sampdoria Janov 1:2

Branky: 35. D'Ambrosio - 50. Schick, 85. Quagliarella z pen.